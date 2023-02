Foto: Europa Press



El president del Govern, Pedro Sánchez , ha negat aquest divendres 10 de febrer que la coalició amb Unides Podem corri perill per les desavinences en la reforma de la llei del 'només sí que és sí' i ha assegurat que té confiança en "tots els seus ministres ", després del xoc obert entre la titular d'Igualtat, Irene Montero , i la de Justícia, Pilar Llop , per aquesta qüestió.

"Ja li dic que no. No es contempla", ha assenyalat categòric el president del Govern després de ser preguntat en roda de premsa des de Brussel·les després de la cimera europea per la possible ruptura de l'Executiu per les discrepàncies del PSOE amb Unides Podem per aquesta reforma. Sánchez en tot cas ha defensat emprendre la "reforma necessària" per corregir els efectes indesitjats de la llei, "sense comprometre l'avenç" que suposa l'aspecte del consentiment. "Lamento aquesta situació", ha dit sobre la reducció de penes a condemnats per delictes sexuals, afirmant que cal traslladar solidaritat amb "paraules i amb fets", insistint que aquesta és la línia en què va dirigida la proposició del grup socialista .

"El Govern de coalició progressista continua", ha assegurat, recalcant que la llei de protecció animal és una altra fita que "torna a situar l'avantguarda" a Espanya, davant del maltractament i l'abandonament. Sánchez ha assenyalat l'historial legislatiu de l'Executiu de coalició subratllant que ha aportat "estabilitat" davant de crisis com la pandèmia o la guerra a Ucraïna.