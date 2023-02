La presidenta de Junts. Foto: Europa Press



La defensa de la presidenta de Junts, Laura Borràs , ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que suspengui el judici contra ella per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC) per la "indefensió" que li ha fet que els altres dos acusats, Isaïes H. i Andreu P., hagin arribat a un acord amb la Fiscalia.

En el tràmit de qüestions prèvies, l'advocada Isabel Elbal ha retret que aquest acord els ha "obligat en 72 hores a buscar proves que encara no coneguin" atès que havien preparat la defensa de manera coordinada, i ha demanat suspendre el judici per tenir temps de recavar proves noves.

"Ens hem coordinat des de fa tres anys a la mateixa línia de defensa. Ens hem reunit presencialment, inclosos familiars. Ens hem comunicat per WhatsApp i intercanviat documentació", i ha detallat que les tres defenses fins i tot havien contractat conjuntament una prova pericial, pagada a parts iguals.

La defensa també ha demanat al tribunal intervenir en darrer lloc durant el judici, com correspon a les defenses, ja que considera els altres dos acusats "coacusadors" arran de l'acord.

Per part seva, el president del TSJC, Jesús María Barrientos, ha afirmat que "el tribunal no té cap constància que existeixi aquest acord" perquè les parts no han exposat que hagin arribat a una conformitat, per la qual cosa ha rebutjat modificar el torn d'intervenció però ha fet la porta oberta a fer-ho més endavant.