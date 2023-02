Port de Tarragona @ep

La Capitania Marítima de Tarragona, de la Direcció General de la Marina Mercant, que depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha prohibit l'entrada al Port de Tarragona al vaixell Maersk Magellan, amb bandera de Singapur, per transportar hidrocarburs procedents de un vaixell rus.

Segons un comunicat del Ministeri aquest divendres, la càrrega d'hidrocarburs que del Maersk Magellan procedeix del vaixell rus Nobel, que actualment té la bandera del Camerun però que abans de l'1 de juliol del 2022 tenia bandera de Rússia.

La mesura s'ha adoptat en el marc de la normativa europea que prohibeix donar accés a territoris de la UE a qualsevol vaixell registrat sota pavelló de Rússia després del 16 d'abril del 2022 i també als vaixells amb bandera russa que hagin canviat a una altra bandera després del 24 de febrer del 2022.

Dijous, quan el Maersk Magellan va arribar a Tarragona, la capitania va tenir coneixement que aquest vaixell havia realitzat una operació de transbordament de gasoil des del vaixell Nobel a través d'un tercer, anomenat Elephant.

Així doncs, aquest divendres se li ha denegat l'accés al port per haver incomplert la normativa europea que prohibeix "la participació conscient i deliberada en activitats l'objecte o efecte de les quals sigui eludir les prohibicions establertes per la Unió Europea després de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia".