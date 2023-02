El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta. | @ep

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha dit que les discrepàncies entre els socis del Govern sobre la llei del 'només sí que és sí' "no posen en perill la coalició " entre PSOE i Unides Podem , i ha afegit que així ho defensen tots dos partits.

En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dissabte, ha assegurat que " cada vegada hi ha un acord més important que la llei s'ha de revisar ", i que està convençut que es trobarà la fórmula per mitjà de l' acord.

Preguntat per si properament hi haurà una remodelació dels ministres del Govern , ha respost que " hi ha un parell de retocs que són obligats perquè seran candidats a les eleccions municipals ", i que l'únic que es pot pronunciar sobre això i té capacitat de decisió és el president de l'Executiu, Pedro Sánchez .

AEROPORT DE BARCELONA I PRESSUPOSTOS CATALANS



Preguntat per si el seu partit donaria suport ampliar l'Aeroport de Barcelona amb una nova pista sobre el mar, ha respost que "cada vegada hi ha més consens sobre que s'ha d'ampliar per assegurar un futur econòmic de progrés".

Tot i això, ha considerat que és una qüestió que han de determinar experts en el tema en funció de la seva viabilitat mediambiental: " Nosaltres volem un aeroport més potent . La manera més adequada, que la mirin els experts ", ha afegit.

D'altra banda, ha dit que " estava segur " que el PSC i el Govern aconseguirien el pacte per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 , perquè, segons ell, el seu és un partit previsible, de govern i d'acords.

JUDICI A BORRÀS I SITUACIÓ DEL CINEMA CATALÀ



Sobre el judici a la presidenta de Junts, Laura Borràs, que va començar aquest divendres a Barcelona, Iceta ha dit que espera “ que la justícia faci la seva feina ” i que sigui amb la màxima celeritat.

I sobre el cinema i l'audiovisual català, ha defensat que les ajudes a les produccions han suposat un impuls per al sector a Catalunya , i que “el cinema català i els seus professionals realment estan cada cop més valorats i reconeguts” .

També ha destacat que el Ministeri ha passat de destinar 70 milions a 107 milions d'euros a les ajudes econòmiques per al sector del cinema a Espanya , "que òbviament demana més".