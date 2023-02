L´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor de Presidència de Barcelona i tinent d´alcalde de Cultura, Jordi Martí. | @ep

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau , ha elaborat una llista continuista per a les eleccions municipals del maig amb els 20 primers candidats, entre els quals figuren els tinents d'alcalde Jordi Martí, com a número 2, i Janet Sanz, com a número 3.

Després de mantenir vuit trobades amb activistes, Colau ha començat a confeccionar la llista, que aquest dissabte al migdia presentarà a l'auditori de la seu de l'Onze i que se sotmetrà a primàries al març quan es completi fins als 40 candidats i tres suplents.

Seguits de Martí i Sanz , a qui la primera edil renova la confiança després d'assumir les principals responsabilitats durant els dos últims mandats, figura com a número 4 l'impulsor de la plataforma veïnal Eixample Respira i de la iniciativa 'Revolta Escolar' per a la pacificació dels entorns escolars, Guille López.

Seguint l'ordre, hi ha la regidora de Salut, Gemma Tarafa ; la diputada dels comuns al Parlament, Jessica González; el regidor d'Habitatge, Lucía Martín ; el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra; Carolina Recio --que actualment treballa a la regidoria de Salut--; el regidor d'Educació, Pau González, i el de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa .

A continuació de Rabassa (número 11), es troben nous noms que no estaven a la llista per a les eleccions municipals de 2019, que són Lucia Morale, Tània Corrons, Max Cahner, Julià Tudó, Jordi Guillén, Maria Rosa Sans, Santi Serra, Ruth Gabriel i Jordi Ayala.

VOTACIÓ PER A UN TERCER MANDAT



Colau ha elaborat la llista condicionada per la limitació de mandats del seu codi ètic, que fixa que els càrrecs electes o de lliure designació han de limitar el seu mandat a dues legislatures , excepcionalment prorrogables a un tercer si es dóna un procés de discussió i valoració ciutadana.

D'aquesta manera, el ple votarà aquest mateix dissabte amb urna si poden continuar els regidors, comissionats o assessors que porten al càrrec des del 2015 --com va fer amb Colau quan va decidir optar a un tercer mandat--, una situació en què es troba Sanz, ja que optarà al seu quart mandat (tercer amb els comuns i un d'anterior amb Iniciativa per Catalunya).

Els regidors que es trobaven a la mateixa situació són Laura Pérez (actual quarta tinenta d'alcalde de Drets Socials) i Eloi Badia (regidor d'Emergència i Transició Ecològica), però finalment han decidit no repetir a la llista dels comuns per motius personals.