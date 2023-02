L'advocat de la presidenta de Junts, Laura Borràs, Gonzalo Boye. | @ep

L'advocat de Laura Borràs, Gonzalo Boye, ha acusat la Fiscalia de " tocar de mort " el judici contra la presidenta de Junts, per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una entrevista aquest dissabte a Catalunya Ràdio, Gonzalo Boye , que representa Borràs amb l'advocada Isabel Elbal , ha explicat que té " sospites legítimes que la Fiscalia " ha tingut accés a l' estratègia de defensa .

"No es pot vulnerar un dret així i pensar que seguirà sent un judici just", ha dit Boye, que ha afegit textualment que és evident que les defenses dels altres dos acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia per inculpar Borràs .

Ha dit que no creu que se suspengui el judici a Borràs , tal com va demanar aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i que ha demanat no incloure a la causa els correus del beneficiari dels contractes, Isaías H. , perquè " no hi ha cap garantia de conservació i d'autenticitat" .

Per a Boye, si aquest cas arribés al Tribunal Europeu dels Drets Humans seria un cas de Borràs contra Espanya en què li donarien la raó a ella per la gravíssima vulneració dels seus drets de defensa a partir de l'estratègia seguida pel Ministeri Fiscal" .