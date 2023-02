El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, amb el cap de llista de les JERC, Jan Sibina. | @EP

El candidat d' ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall , ha advertit un " retrocés " en les polítiques de joventut de Barcelona , així com un desequilibri entre les xifres de formació, ocupació i vivenda.

Així ho ha defensat aquest dissabte en declaracions als periodistes a la presentació de les llistes de les Joventuts d'Esquerra Republicana (JERC) al consistori, en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.

Per Maragall, està " trencat l'equilibri de l'equació entre formació, ocupació i vivenda, que és essencial en relació amb la joventut ", una situació que ha titllat de crítica.

Davant d'això, ha defensat que " és necessària la presència explícita de la joventut " als equips de govern de la ciutat, per la qual cosa han pactat amb les joventuts d'ERC la inclusió de cinc dels seus membres a les llistes de les eleccions municipals de 2023.

LLISTES DE LES JERC A L'AJUNTAMENT



El cap de llista de les JERC a l'Ajuntament, Jan Sibina, ha explicat que el projecte polític es basarà a " treballar per l'habitatge digne per a la gent jove i per les condicions laborals dignes per a la joventut de la ciutat" , així com a reforçar àmbits com la salut mental, l'oci i els espais de socialització per a joves, entre d'altres.

Sibina ha acusat la regidoria de Joventut de no haver mostrat les dades d'habitatge juvenil a l'àmbit d'habitatge públic a Barcelona, i d'incomplir mesures d'educació a l'oci, "que s'han pagat un any tard amb tots els costos que això suposa".

Així, Maragall ha celebrat el programa de les JERC i ha sostingut que serà " una part essencial " del mateix programa d' ERC de cara a les municipals, i ha expressat el seu compromís amb l'organització juvenil.

AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT



Respecte a la proposta que ha rebut el Govern per ampliar l'Aeroport de Barcelona-El Prat amb una pista sobre el mar , Maragall ha assegurat que és “ molt bo que apareguin idees, propostes i solucions possibles a aproximacions tècniques ” sobre el tema.

Segons ell, el projecte d'Aena "ha desaparegut" , i en poc temps es podran comparar les possibilitats, els costos i els beneficis de les diferents solucions i prendre decisions per executar el projecte.

Ha assenyalat que el debat sobre el futur de l'Aeroport es farà "a través d'una comissió de tècnics que està, segur, a punt de constituir-se", i ha dit textualment que no es poden tenir aturades més temps les decisions sobre una infraestructura tan fonamental .