El president de la comissió per a l'ampliació de l'Aeroport, Lluís Moreno, ha considerat que la proposta no és “aplicable” perquè no té en compte la pista de rotació. | @EP

El president de la comissió per a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat de Foment del Treball, Lluís Moreno , ha considerat que no és "aplicable" la proposta que ha rebut el Govern d'ampliar l'aeroport amb una pista sobre el mar .

En un comunicat de la patronal aquest dissabte, Moreno ha recordat que aquesta proposta ja es va estudiar entre els anys 1995 i 1997 , quan es va concloure que “ l'impacte ambiental i la carrera pel sistema operatiu no ho feien aplicable ”.

La pista sobre el mar seria d'uns 3.400 metres i tindria un cost de 2.100 milions d'euros , cosa que Moreno assegura que "no és veritat" perquè, segons ell, aquest pressupost no té en compte la pista de rotació que apropa els avions a la pista d'enlairament.

A més, ha assegurat que, amb aquesta pista, la infraestructura seguiria sense tenir prou espai per fer les 90 operacions per hora --l'objectiu sobre l'aeroport recollit en l'acord pressupostari entre el Govern i el PSC és que es passi de les 70 operacions per hora actuals a les 90--.

De totes maneres, Moreno s'ha mostrat "molt satisfet" que el Govern estigui estudiant ampliar la capacitat de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, i ha afegit que encara hi ha temps per conèixer una resposta concreta sobre com es durà a terme l'actuació.