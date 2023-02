La proposta d'ampliació de l'aeroport amb una pista sobre el mar ha portat de cap els principals polítics catalans i trenca amb l'Acord de Pressupostos. | @EF

Sens dubte, un dels temes del dia -per no dir que el més important-, o que, almenys, ha estat el que més maldecap ha portat entre els principals líders polítics catalans ha estat la proposta d'ampliació del Aeroport de Barcelona-El Prat, que trenca de ple amb els acords pressupostaris establerts al Govern. Tot i que molts consideraven que la proposició no era la més fortuïta pel que fa a l'impacte mediambiental de la zona, molts líders polítics han valorat molt positivament que el Govern comenci a acceptar les propostes i estudiar-les.

El Govern ha rebut aquest matí la proposta d'ampliació de l'aeroport amb una pista sobre el mar, tal com avançava La Vanguardia i han confirmat fonts de la Conselleria de Territori de la Generalitat. La proposta consisteix a construir una nova pista sobre el mateix mar, a una milla de distància de la costa i d'uns 3.400 metres de longitud perquè tots els avions de llarg radi poguessin enlairar-se "sense les limitacions actuals".

La pista vol connectar-se a l'aeroport mitjançant una plataforma amb una inversió aproximada de 2.100 milions d'euros, per sobre dels 1.700 milions que preveia el projecte inicial d'Aena, i "d'aquesta manera s'evitaria afectar l'espai de la xarxa Natura 2000".

Tot i això, el president de la comissió per a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat de Foment del Treball, Lluís Moreno , ha descartat la proposta pel fet que no té en compte la pista de rotació que hauria d'aproximar els avions a la pista d'enlairament. A més, Moreno ha recordat que la infraestructura seguiria sense tenir prou espai per realitzar 90 operacions per hora, que era l'objectiu que es va recollir en l'acord pressupostari entre el Govern i el PSC -passar de 70 operacions per hora a 90-.

EL PROJECTE DESAPARÈS

L'alcaldable de Barcelona per ERC, Enrest Maragall , assegurava aquest matí que és "molt bo que apareguin idees, propostes i solucions possibles a aproximacions tècniques". Maragall ha donat per "desaparegut" l'anterior projecte d'Aena. El líder republicà instava a la comissió de tècnics la responsabilitat del futur de l'aeroport.

MÉS BENEFICIÓS ALARGAR UNA PISTA

Per part del PSC , el seu líder, Salvador Illa , comentava que a nivell mediambiental és ""més beneficiari allargar una pista que fer-ne una de nova sobre el mar". A aquest se li afegia Jaume Collboni , candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, que assegurava que la solució "ha de ser la més eficient des del punt de vista econòmic i la que generi menys impacte mediambiental, i aquesta solució no compleix cap dels dos requisits".

'ULL AL CANVI'

El secretari general dels Estats Units per Avançar, Ramon Espadaler , feia públic mitjançant un tuit, que encara que la proposta no era la més encertada climàticament, el fet que el Govern comenci a estudiar diferents proposicions és molt positiu i encertat per al desenvolupament de l'acord pactat.