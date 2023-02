La vicepresidenta del Govern lamenta la manca d'infraestructures en energies renovables eòliques a Catalunya. @EP

La vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic , Teresa Ribera , ha defensat que l' acord de pressupostos entre el Govern i el PSC " s'imposa sobre la visió que prioritzava les banderes ".

En una entrevista al diari ' Nació Digital ', ha assegurat que el pacte " també obre un diàleg amb la resta del país, més enllà de Catalunya " i que es tracta d'un bon senyal per a la convivència, en les seves paraules.

Preguntada per l'acord extrapressupostari per estudiar una ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, ha recordat que " forma part de les condicions un hub intercontinental amb les cauteles ambientals que corresponguin " i que està esperant veure com es materialitza.

Ha defensat el projecte de connexió entre Barcelona i Marsella (França), l' H2Med , davant la proposta del Govern de recuperar el projecte Midcat: “ El Midcat no compta ni amb capacitat de finançament per part de la Unió Europea ni amb la valoració de cost -benefici, que va fer que en el seu moment quedés descartat pels reguladors".

ENERGIA EÒLICA



Ha titllat d'error no haver construït camps eòlics a Catalunya des de l'any 2013: "Les renovables representen una aportació molt limitada a Catalunya i molt per sota d'on hauria de ser més tenint en compte quin és l'horitzó de les tèrmiques i les nuclears" .

"És sorprenent, de vegades, que els desenvolupaments que s´havien plantejat a Catalunya i que eren competència de l´Estat tots ens han arribat amb declaracions d´impacte ambiental negatives per part de l´administració autonòmica", ha afegit.

SECTOR AUTOMOBILÍSTIC



Preguntada per l' aplicació dels fons Next Generation , ha assegurat que " seran els sectors industrials els que presentin aquests projectes que, amb concurrència competitiva, permetran prendre aquesta decisió".

"Miro enrere i no era tan fàcil trobar representants locals amb aquesta voluntat d'acompanyar un procés de modernització de la indústria de l'automòbil", ha respost després de ser preguntada per les destitucions al Ministeri d'Indústria.

REFORMA DEL CODI PENAL I TAULA DE DIÀLEG



També s'ha pronunciat sobre la reforma del Codi Penal , amb què ha defensat que el Govern ha "buscat una reforma de la legislació penal garantista i alineada amb la resta dels estats membre de la Unió Europea".

Preguntada pel fet que no s'hagi reunit la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern , prevista abans que finalitzés el 2022, Ribera ha assegurat que " més important és mantenir un diàleg constant i construir una agenda comuna" .