L'alcaldable de Barcelona pel PSC assegura que per primer cop en 15 anys tenen opcions reals de guanyar. | @EP

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , ha defensat impulsar un model de desenvolupament i de creixement econòmic, sostenible i cohesionador a la capital catalana, i ha afegit: “El preu del progrés no pot ser no créixer”.

En una entrevista al diari 'El País', Collboni ha afirmat que “ caldrà fer menys anuncis i més transformació real ”.

Preguntat per si tornaria a pactar amb l'actual alcaldessa i candidata de BComú a les eleccions municipals, Ada Colau, ha respost que ell surt a guanyar i que les enquestes apunten que el seu partit està "molt a dalt" , i per això ha dit textualment que per primer cop en 15 anys tenen opcions reals de guanyar.

Preguntat per si pactaria amb el candidat de Junts, Xavier Trias , ha contestat que “els resultats són molt oberts i aquí, lliçons, les justes ”; i per si ho faria amb el d' ERC, Ernest Maragall, ha respost textualment que ell serà un alcalde progressista .

"EL FUTUR ÉS EL CANDIDAT DEL PSC"



Collboni ha situat entre els seus objectius dibuixar la Barcelona en un futur i ha afirmat que “ el passat és la foto de Colau i Trias pactant la campanya perquè el PSC no guanyi, i el futur és el candidat del PSC ”.

Preguntat per com es diferenciarà el seu govern del de Colau si ell guanya, ha destacat que per a ell “la ciutat és pacte i les grans decisions caldrà abordar-les des de l'acord i la construcció de majories”.

Sobre el model de les ' superilles ' i la pacificació de carrers de l'Eixample , ha defensat que no vol que els ciutadans vegin el seu estil de vida " amenaçat per posicions que són dogmàtiques ", i ha considerat que se segueix utilitzant el cotxe perquè els elèctrics són cars i per manca d'alternatives de transport públic.