El ex alcalde y candidato de Junts a la alcaldía Xavier Trias visita la capilla ardiente de Josep Maria Espinàs. | @EP

Xavier Trias ha traslladat aquest cap de setmana per carta a l’Alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, el compromís que si guanya l’alcaldia de Barcelona al maig normalitzarà les relacions amb la ciutat israeliana. Xavier Trias s’ha comunicat amb Ron Huldai per manifestar-li el seu profund malestar davant la decisió “errònia, electoralista i poc democràtica” de l’alcaldessa Ada Colau de suspendre les relacions amb Israel i l’agermanament amb la seva capital, i ha assegurat que amb ell al Govern municipal Barcelona incrementarà els vincles de col·laboració entre les dues ciutats i s’implicarà activament en la construcció de ponts d’entesa entre israelians i palestins.

Arran de la decisió de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de suspendre temporalment les relacions amb Israel i, de manera concreta, suspendre l’agermanament amb la ciutat de Tel Aviv, Xavier Trias ha enviat una carta a l’alcalde Tel Aviv, Ron Huldai, per manifestar-li “el meu profund malestar amb aquesta acció, que trobo errònia, electoralista i poc democràtica, i que alhora no reflecteix el sentir majoritari dels barcelonins i del poble de Catalunya”. En l’escrit, Trias també expressa que “la nostra formació política, i jo personalment, mai estarem al costat d’iniciatives que suposin l’estigmatització d’una ciutat i d’un estat amic com és Israel, amb qui ens uneixen molts llaços d’amistat i cooperació. A diferència del que acaba de fer l’alcaldessa Ada Colau, la nostra opció política no comparteix la lògica de la confrontació, sinó que aposta per una diplomàcia entre ciutats amb una lògica de col·laboració, i evidentment també des del respecte. Una lògica més necessària que mai davant d’uns reptes globals que ens interpel·len a treballar conjuntament i entre iguals”.

L’exalcalde assegura que “l’esperit que va propiciar l’agermanament entre Barcelona i Tel Aviv responia, precisament, a un moment històric, en el marc del procés de Barcelona, en què es propugnava la pau, l’estabilitat i la prosperitat econòmica a la regió”. Xavier Trias també recorda a la carta el viatge oficial que com alcalde de Barcelona va fer l’any 2013 a Israel i en el qual va poder “constatar” que “Tel Aviv és una ciutat oberta, cosmopolita, respectuosa amb els drets civils i coneguda pel seu enorme dinamisme i prosperitat econòmica, i que ha basat el seu èxit en el coneixement i la innovació tecnològica. En definitiva, un model que Barcelona també sent com a propi. Alhora, sóc plenament coneixedor que vostè té una gran estima per la ciutat de Barcelona”.

Xavier Trias finalitza l’escrit expressant a Ron Huldai “el meu compromís que si el 28 de maig guanyo les eleccions i esdevinc el nou alcalde de Barcelona normalitzaré les relacions amb la ciutat de Tel Aviv. És més, treballaré per incrementar els vincles de col·laboració entre les dues ciutats i, al mateix temps, ens implicarem en tot allò que estigui a les nostres mans perquè Barcelona sigui part activa en la construcció de ponts d’entesa entre israelians i palestins, i en bé d’una pau duradora i justa per a les dues parts”.