El president del Govern central ha deixat un dard enverinat per a la Patronal: "No es pot estar reclamant sacrificis salarials als de sota mentre hi ha un festí pels de dalt". | @EP

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) a 1.080 euros al mes i ha demanat "coherència" i "responsabilitat" a la patronal.

"No es pot estar reclamant sacrificis salarials als de sota mentre hi ha un festí pels de dalt. En aquest país no hi pot haver una doble vara de mesura, una per a la majoria, per a la gent del carrer, i una altra per a la minoria elitista d'aquest país", ha sentenciat Sánchez en la seva intervenció en l'acte de presentació del candidat socialista a l'Alcaldia de Màlaga, Daniel Pérez.

El cap de l'Executiu central ha subratllat que amb aquesta pujada el Govern espanyol continuarà complint el seu compromís amb els treballadors, com, ha destacat, també es va fer amb la reforma laboral.

Ara, ha assenyalat que per millorar la situació "cal" que els empresaris "s'asseguin amb els sindicats per poder augmentar el salari dels treballadors".

En aquest sentit, ha criticat que la dreta digui que l'Estat del benestar a Espanya "està sobredimensionat" i ha recordat que "molts viuen per sota de les necessitats", per la qual cosa ha apostat per continuar reforçant l'Estat del benestar amb passos com la pujada de l'SMI.