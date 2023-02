Milers de persones han desbordat aquest diumenge els carrers de la capital en la multitudinària manifestació convocada en defensa de la Sanitat pública madrilenya i per exigir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que escolti les reivindicacions dels sanitaris i els veïns de la regió per frenar el "desmantellament" de l'Atenció Primària.

La massiva marxa, amb quatre columnes que han confluït en una Plaça de Cibeles plena a vessar, ha volgut unir el sentiment de professionals i ciutadans en un nou 'aixecament' contra el desmantellament del sistema sanitari, principalment l'Atenció Primària.

Organitzada per veïns de la regió, la manifestació ha comptat amb el suport de més de 74 organitzacions socials. A més de col·lectius veïnals, sindicats, partits polítics de l'esquerra, associacions sanitàries o plataformes de treballadors, entre d'altres, també han mostrat el seu suport rostres de la cultura com Rozalén, Carlos Bardem, Luis Pastor, Juan Echanove, Juan Diego Botto, Alberto San Juan o Antonio de la Torre.

La protesta ha comptat amb la presència dels màxims responsables dels sindicats UGT i CCOO, a més dels portaveu dels grups parlamentaris de l'Assemblea de Madrid i grups municipals del PSOE, Unides Podem i Més Madrid.

Proveïts de xiulets, guants blancs i acompanyats pel soroll de les batucades, els assistents han cridat consignes de suport a la Sanitat pública i a favor de la dimissió d'Ayuso i el conseller d'aquesta branca, Enrique Ruiz Escudero, per deixar "més d'un milió de madrilenys sense metge i pediatre designat en l'Atenció Primària".

En molts dels cartells que alçaven els manifestants es podia llegir: "Per la teva salut, pensa abans de votar"; "A la precarietat li dius llibertat"; o "Prou de terrorisme sanitari".

Veïns de Madrid i sanitaris han recorregut de la mà els carrers de Madrid amb les mateixes demandes en benefici dels madrilenys.

"Al meu centre de salut no hi ha metge. Les urgències sense metge no funcionen malgrat el que creu la senyora Ayuso. La Conselleria de Sanitat passa completament de les nostres demandes. Està estancada i sense negociar. Tan sols escolta i ja està", ha comentat una infermera del centre de salut de Villaviciosa.

Amb el lema 'Madrid s'aixeca i exigeix Sanitat Pública i solucions al Pla d'Atenció Primària', la manifestació ha arrencat a les 12 hores amb columnes que han avançat des de Nuevos Ministerios (zona nord), plaça Espanya (zona oest), Hospital de la Princesa (zona aquest) i Legazpi (zona sud), per confluir en una massa unitària a la plaça de Cibeles.

En aquest encreuament, on se situa la seu de l'Ajuntament de Madrid, a l'antic Palacio de Telecomunicaciones, hi havia un escenari on s'ha llegit un manifest i s'han desenvolupat les intervencions dels organitzadors, tot plegat en un ambient festiu i reivindicatiu.

RECURSOS PER A LA SANITAT



Durant l'assistència a la marxa, la secretaria general d'UGT-Madrid, Marina Priero, ha exigit al Govern d'Isabel Díaz Ayuso que doti de recursos materials i personals la Sanitat pública madrilenya per garantir el dret a la salut dels ciutadans, a banda de la reobertura dels serveis d'urgències extrahospitalaris, d'atenció domiciliària i rural.

Per la seva banda, la secretària general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha exigit a la Comunitat de Madrid polítiques sanitàries "absolutament" diferents i no derivar diners públics a hospitals privats.

"Ens trobem amb una derivació important de capital públic a hospitals privats i això no pot ser. Necessitem una política absolutament diferent", ha recalcat, i ha incidit en què els pocs diners propis que recapta Madrid no els inverteix en inversions sanitàries compromeses.

Davant d'això, ha instat Ayuso a escoltar els veïns i a establir "un programa diferent" a l'actual que només beneficia uns pocs i els que es poden pagar la Sanitat privada".

OMPLIR ELS CARRERS DE MADRID



Aquest manifestació vol donar suport als professionals sanitaris en un context marcat per la vaga indefinida de 4.240 metges de Família i 720 pediatres d'Atenció Primària que va arrencar el passat 21 de novembre o la protesta per la reorganització del model d'atenció de la urgència extrahospitalària.

Tot això en un clima en el qual el Govern regional parla de "vaga política" i s'acusen els sanitaris de falta de voluntat per arribar a acords per "estendre" la vaga fins a les eleccions. La manifestació, en paraules del conseller Enrique Ruiz Escudero, "no va de sanitat pública" i respon, al seu parer, "a un altre tipus de condicionants".

En aquest context, els organitzadors de la manifestació reclamen recuperar "l'essència" de l'Atenció Primària, "eix central" del sistema sanitari públic: "la promoció de la salut, prevenció de la malaltia, participació comunitària i el seguiment del pacient i la família, al llarg de la vida, la qual cosa ha demostrat disminuir les visites a urgències, els ingressos hospitalaris i la mortalitat fins a un 30%".

Paral·lelament, exigeixen augments de plantilles en totes les categories del sistema sanitari, amb "contractes dignes i estables que frenin l'èxode de professionals" a altres comunitats i països.

En un manifest recorden que 600.000 adults madrilenys no tenen metge assignat i 212.000 nens no compten amb pediatre de referència per recalcar la necessitat de garantir que tota persona tingui un d'aquests professionals assignat.

MÉS COBERTURA HORÀRIA



Per la seva banda, fonts del Govern regional recorden que Madrid és la regió amb més cobertura horària en Atenció Primària en la sanitat pública i que el temps mitjà d'espera a Primària en sanitat pública és la meitat de la mitjana nacional.

A més, recalquen que "Madrid compta amb la millor xarxa hospitalària amb 35 hospitals públics que són de referència internacional i la flota del SUMMA112 és la més moderna i completa d'Europa".

També valoren que la regió és líder en trasplantaments, pionera en salut mental i aplica els tractaments més avançats, subratllant que les llistes d'espera estan entre les més baixes d'Espanya i Sanitat treballa per continuar-les reduint.

Igualment, recorda que s'ha destinat més de 200 milions al Pla de Primària, les millores salarials des de fa un any: increments de 3.800 euros de mitjana anuals per a metges de família i 3.300 per a pediatres.

Una altra de les dades que destaquen és la convocatòria de 9.574 places d'estabilització per al personal estatutari del Servei Madrileny de Salut.