La portaveu nacional de Ciutadans, Patricia Guasp / @EP

El 80% dels caps de llista de Ciutadans per a les eleccions autonòmiques del maig són diferents dels candidats que van competir en els comicis del 2019, una renovació que és conseqüència de la successió de crisis internes després de la marxa d'Albert Rivera, el degoteig permanent de baixes de les files de la formació i la política de fitxatges desplegada pel PP davant de la greu situació que travessa el partit.

De les dotze comunitats autònomes en què Ciutadans es presenta als comicis del maig, només hi ha dos candidats que també es van presentar a les autonòmiques del 2019: el de Cantàbria i la de Castella-la Manxa, Félix Álvarez --coordinador de la formació 'taronja' en aquesta comunitat-- i Carmen Picazo --presidenta del partit a la seva autonomia--.

Diversos dels caps de llista del 2019 han abandonat la formació amb un ampli ventall de justificacions. Destaquen els casos del candidat de Ciutadans a Astúries en aquelles eleccions, Juan Vázquez, que va abandonar la formació pel seu gir a la dreta; el d'Extremadura, Cayetano Polo, que va adduir "discrepàncies" amb la direcció nacional; o el de la Rioja, Pablo Baena, que va criticar que el partit s'havia plegat a l'"agenda ideològica de l'extrema esquerra". Cas a part és el del president de Melilla, Eduardo de Castro, que va acabar expulsat de Ciutadans per amagar al partit una imputació en un cas de presumpta prevaricació.

EL DESCARREGAMENT DE MÚRCIA I MADRID

Els candidats del 2019 per a Múrcia i Madrid , Isabel Franco i Ignacio Aguado, van aconseguir bons resultats que els van permetre assolir pactes de govern amb el PP, però dos anys després van protagonitzar l'enfonsament del partit.

La moció de censura impulsada a Múrcia amb el PSOE va donar peu que el 'popular' Fernando López-Miras captés Franco i dos diputats més de Ciutadans i trenqués el partit taronja a la regió. I com un dòmino, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va aprofitar per convocar eleccions anticipades i Aguado va acabar deixant la política i la llista Ciutadans encapçalada per Edmundo Bal es va quedar sense representació.

Aquesta ruptura anticipada es va repetir a Castella i Lleó, on Francisco Igea va ser destituït del Govern autonòmic i només va poder revalidar un escó. I a Andalusia Ciutadans es va quedar fora del Parlament i el seu fins aleshores líder, Juan Marín, va acabar fitxat pel PP.

Després de la dimissió de Rivera per la desfeta de les generals del 2019 ja hi va haver una primera onada de baixes a Ciutadans, però la crisi de Múrcia va agreujar la situació i des de llavors s'han anat intensificat les fugues, animades per la política de fitxatges del PP. La direcció de Pablo Casado va captar Fran Hervias, que havia estat responsable d'Organització de Rivera, i durant mesos es van anar reproduint els transvasaments a les files populars.

TONI CANTÓ, AL PP I LA DE CANÀRIES A CC

Dels candidats autonòmics del 2019, dos s'han canviat de partit. Es tracta de Toni Cantó , candidat per València, que va deixar Ciutadans el 2021 en discrepar amb decisions de la direcció i ràpidament va ser adoptat a Madrid per Isabel Díaz Ayuso, i Vidina Espino, de Canàries, que es va passar a Coalició Canària (CC) a març de 2022. Ella va abandonar Ciutadans un any abans, però va mantenir la seva acta de diputada dins del grup mixt del Parlament canari.

La fugida de càrrecs 'taronges' a altres formacions, especialment per engrossir les files 'populars', es dóna també a nivell municipal. Destaquen els casos de l'alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que s'ha passat al PP quan ostentava el càrrec amb l'acta de Ciutadans i serà el candidat popular a l'Alcaldia pacense al maig.

Altres fitxatges encara s'han d'aclarir, però són pocs els dubtes que s'acabaran produint. Són els casos de la vicealcaldessa de Saragossa, Sara Fernández, que ja ha anunciat que no serà la candidata de Ciutadans a l'Alcaldia i s'ha declarat “decebuda” amb el procés de refundació; i de la vicealcaldessa d'Alacant, Mari Carmen Sánchez. Al PP comencen a donar per fet que Fernández acabarà amb el president de Saragossa, el popular Jorge Azcón. Ambdues regidores van signar el document de càrrecs del partit que a l'estiu del 2022 van demanar la dimissió d'Inés Arrimadas.

Segons ha dit Alberto Núñez Feijóo, 166 càrrecs orgànics 'taronges' ja s'han passat voluntàriament al PP, una xifra que 'Genova' calcula que pot arribar als 250. D'entrada, el PP ha donat llibertat als càrrecs territorials per fitxar la gent "vàlida" de Ciutadans que ells considerin.

Ciutadans ha estat a punt de perdre fins i tot un dels pocs actius polítics que encara manté, la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís. Després de dies coquetejant amb la possibilitat de passar-se al PP, la vicealcaldessa va aclarir que es presentaria a les primàries per ser candidata taronja a l'Ajuntament de la capital. La direcció l'ha proclamat candidata, efectivament, tot i que no va aconseguir reunir els avals necessaris.

Aquest divendres, la portaveu nacional, Patricia Guasp, ha carregat contra el PP Popular per llançar-se a fitxar càrrecs 'taronges' de cara a les eleccions del maig, criticant que és una actitud "molt irresponsable" i denunciant que el transfuguisme és "una forma de corrupció", on els populars estan "molt còmodes".

Però no tots se'n van al PP, també hi ha transvasaments a nous partits com Valents a Catalunya, o fins i tot al PSOE, com el que va ser alcalde de Granada, Luis Salvador.

POCS CANDIDATS I NO SEDUIXEN A LA MILITÀNCIA

La falta de candidats tant per a les autonòmiques com per a les municipals és un altre problema a què s'enfronta el partit i els que hi ha no sedueixen la militància. Les normes de Ciutadans obliguen a fer primàries municipals a aquelles localitats amb més de 150 afiliats, com Madrid, i els aspirants han de reunir l' aval d'un mínim del 15% del cens.

Tot i això, només es recorrerà a la votació a Barcelona i no hi haurà primàries ni a Madrid ni a les onze autonomies perquè cap dels aspirants han aconseguit el mínim d'avals exigit per disputar unes primàries. A Aragó, aquest tràmit es va suspendre temporalment a causa de la manca de candidats.

També és el cas de diverses localitats. L'alcalde més votat de Ciutadans a Madrid, Jorge Alberto Campos, de Paracuellos, va deixar el partit perquè considera que "no té futur" i concorrerà a les eleccions del maig amb Contigo, una formació "municipalista".

L'alcalde d' Alcobendas , Aitor Retolaza, va anunciar que està treballant per crear una plataforma ciutadana per concórrer a les eleccions del maig, obert a una coalició amb Ciutadans. També el president de la Diputació de Zamora, Francisco José Requejo, fins ara afiliat a Ciutadans, va optar per fundar el partit Zamora Sí i així concorrerà a les eleccions.