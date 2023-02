El president d'ERC, Oriol Junqueras / @EP

La Sala penal del Tribunal Suprem (TS) ha condemnat a l'ex vicepresident català Oriol Junqueras per un delicte de desobediència en concurs real amb un altre de malversació en la seva versió agreujada, mantenint la pena d'inhabilitació de 13 anys, la qual cosa suposa que no podrà aspirar a cap càrrec públic fins a 2031, després de revisar la sentència del 'procés' a l'empara de la reforma penal que va eliminar la sedició i va modificar la malversació.

En un acte dictat aquest mateix dilluns, ponència del magistrat Manuel Marchena, el tribunal condemna a Junqueras i Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa per desobediència i malversació descartant una rebaixa de penes en mantenir aquest últim delicte en la seva modalitat agreujada, amb el que seguiran inhabilitats fins a 2031, en el cas de l'ex vicepresident, i fins a 2030, en dels altres tres.

A més, el tribunal condemna a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per desordres públics i a Carmen Forcadell, Josep Rull i Joaquín Forn per desobediència. No obstant això, en els seus casos aquest canvi de delictes suposa l'extinció total de les seves respectives condemnes d'inhabilitació.

La Sala penal rebutja que el derogat delicte de sedició pugui entendre's ara castigat amb el nou delicte de desordres públics, indicant que la reforma penal deixa impunes els processos secessionistes que no vagin acompanyats d'actes de violència o intimidació.