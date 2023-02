L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat la resolució del Tribunal Suprem (TS) de mantenir la condemna i la inhabilitació del líder d'ERC, Oriol Junqueras ; del secretari general de Junts, Jordi Turull , i dels exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa : “Si la injustícia persisteix, nosaltres també”.

"L'Estat sempre s'activa quan algun té la temptació de sortir del guió, ja sigui per un Estatut, ja sigui per un Codi Penal", ha retret Puigdemont en un apunt a Twitter recollit per CatalunyaPress .

En concret, el TS ha eliminat les penes de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell , la de l'exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez , la dels exconsellers Josep Rull i Quim Forn , i la de l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart .

L'exsecretari general de Junts i expresident de l'ANC Jordi Sànchez ha assegurat a Twitter que no van tenir un judici just "com no és justa aquesta revisió", i ha avisat que l'última paraula la tindrà el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) .

"Mentre quedi un sol processat i exiliat pel referèndum d'autodeterminació del 2017 i per les protestes contra la repressió i la sentència del procés, ningú no pot celebrar cap decisió judicial", ha afirmat l'exlíder de Junts, la pena d'inhabilitació del qual ha decaigut amb la revisió del TS.

Per part seva, l'exconseller Joaquim Forn (Junts) també ha criticat en un tuit la decisió del Suprem, i ha sostingut que "cap sentència del TS blanquejarà el judici farsa ni els anys de presó" , en referència al judici de l'1-O .

"Ens veiem al TEDH", ha afegit Forn, la condemna d'inhabilitació del qual sí que s'ha extingit com a conseqüència de la reforma dels delictes de sedició i malversació del Codi Penal (CP).

L'exconseller Josep Rull, a qui el Suprem també ha eliminat les penes, ha acusat el TS de moure's "amb paràmetres polítics, retorçant el dret fins a extrems inaudits i arbitraris".