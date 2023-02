Isabel Díaz Ayuso i Ada Colau @ep

La presidenta de la Comunitat de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso , vol intensificar les relacions comercials de la regió amb Israel els propers anys, segons ha traslladat al ministre d'Economia d'aquest Govern, Nir Barkat, durant una trobada que han mantingut aquesta tarda, en el marc del viatge de la cap de l'Executiu autonòmic a Jerusalem. Les declaracions de la presidenta de la CAM arriben després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , anunciés que Barcelona suspèn temporalment les relacions amb Israel.

Ayuso vol "aprofitar el moment que viu la Comunitat, en condicions de seguir creixent i atraient talent emprenedor, partint que és la porta d'entrada a tothom hispà, amb gairebé 600 milions de persones", ja que des del Govern regional consideren que Madrid i Israel tenen "en comú la seva aposta per l'emprenedoria, la prosperitat i la llibertat com a motors de millora".

Segons ha recollit el Govern madrileny en un comunicat, el 2022, amb dades acumulades fins al setembre, la inversió d'Israel a Espanya va ser de 19,1 milions d'euros, el 88,8% dels quals ha anat a la Comunitat de Madrid, fonamentalment al sector de subministrament denergia elèctrica, gas, vapor i aire (64,9%), ia construcció dedificis (32,7%).

Pel que fa al comerç internacional, l'any passat les exportacions van arribar fins al novembre als 209,4 milions d'euros, destacant peces de vestir (17%), productes farmacèutics (11%) màquines i aparells mecànics (10%) i aparells i material elèctric (8%).

Les importacions van sumar els 236,6 milions d'euros, la majoria d'aparells òptics (22%), aparells i material elèctric (15%), altres productes químics (14%) i químics inorgànics (14%).

Per part seva, com ha explicat la presidenta aquest matí en una compareixença davant els mitjans, el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, Javier Fernández-Lasquetty, està tenint en aquest viatge reunions amb empreses i startups "per abordar, a més de possibles inversions , les bones pràctiques d´aquest país en matèria d´innovació i digitalització, dos dels pilars bàsics de l´economia madrilenya".