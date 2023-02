El president d'ERC, Oriol Junqueras, intervé durant el congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la Fira de Lleida, el 28 de gener del 2023.

El president d'ERC, Oriol Junqueras , ha acusat el Tribunal Suprem (TS) de "retorçar la interpretació del Codi Penal" després de la sentència que el condemna per un delicte de desobediència en concurs amb malversació, mantenint la pena d'inhabilitació de 13 anys .

"Guiat per l'ànim de la venjança i de la voluntat política, el mateix tribunal decideix aplicar el Codi Penal com ho havia redactat el PP per perseguir-nos a nosaltres", ha sostingut Junqueras en declaracions a la premsa des de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) .

A més, Junqueras ha afirmat que la reforma del Codi Penal que ERC va pactar amb el Govern "serveix per protegir tots aquells que defensen els drets humans, les llibertats fonamentals i la dissidència davant els abusos de poder".

"El mateix TS reconeix que, a partir d'aquesta reforma del Codi Penal, l'independentisme no podrà ser perseguit tret que actuï de manera explícitament violenta, per tant és un èxit la reforma", ha assegurat.

El també exvicepresident del Govern ha dit que "cada vegada que els òrgans repressius retorcen la interpretació del dret com en aquest cas" es reforça, en les paraules, la posició i la justícia de la causa a ulls de la societat catalana, de la comunitat internacional i, en particular, del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

RECURS AL TEDH



Preguntat si recorrerà la sentència al TEDH, Junqueras ha assegurat que "sempre defensarà la seva posició i les seves conviccions, des de la presó, des de fora, des del carrer i des dels àmbits judicials com el TEDH".

Pel que fa a la seva inhabilitació fins al 2031, que impedeix que es pugui ser electe, ha dit que la seva causa "és irrellevant" i que no treballen per afavorir cap cas personal, sinó per defensar tots els demòcrates.

"És irrellevant si el TS considera que ens podem presentar o no, l'important és que els independentistes i els republicans treballem per fer la república", ha dit.