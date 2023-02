El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián / @EP

El portaveu parlamentari d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha assegurat aquest dimarts que "sense un acord entre la coalició" del Govern la seva formació no recolzarà la reforma de la Llei del 'només sí que és sí ', ni tan sols perquè arribi a ser presa en consideració a la Cambra baixa.

En roda de premsa Rufián ha explicat que "seria marcià" tirar endavant una millora d'una norma "sense les creadores" del text. És a dir, sense el Ministeri d'Igualtat. I, en aquest sentit, ha explicat que si el PSOE "vol llençar milles sense el Ministeri", ERC "no hi estarà".

"No participarem en cap pas cap endavant d'aquesta llei, ni a la Junta de Portaveus o en la presa en consideració sense l'acord d'aquells que van crear i negociar aquesta llei. Seria extraterrestre", ha insistit en la seva intervenció, per assenyalar que una situació com aquesta “no havia passat abans”.

Rufián ha reconegut que la seva formació ha donat suport a la celebració de plens extraordinaris o ràpids, però, segons ha assenyalat, en aquests casos "sempre hi havia un acord", tant entre els membres del Govern com amb els grups d'investidura.

En aquest sentit, també ha apuntat que ERC ha mantingut " converses " que "no es poden anomenar negociacions" amb els dos socis del Govern. Tot i així, Rufián no s'ha volgut ficar en el contingut d'aquestes converses o del mateix text del PSOE perquè, segons ha indicat, suposa "entrar en debats polítics i mediàtics" que volen evitar "perquè el que fan és fomentar el soroll" al voltant a aquesta reforma.

Sí que ha apuntat que si el PSOE "falleix" amb la seva proposició de reforma el que per a ERC "hauria d'estar al centre de la llei" i que és el consentiment, no podran comptar tampoc amb el partit independentista. "Que en cap cas comptin amb ERC per tornar a l'infern probatori que suposava per a les dones l'anterior legislació", ha dit.