Foto: Europa Press



El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat que la recent sentència del Tribunal Suprem confirma el "ridícul jurídic" del Govern de Pedro Sánchez , que ha "renunciat a protegir la democràcia". Per això, li ha ofert els vots del PP per "reposar" el delicte de sedició al Codi Penal .

Així s'ha pronunciat després d'assistir a un esmorzar informatiu amb el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, organitzat pel diari El Debate , un dia després que la sentència del Suprem hagi confirmat la sentència per inhabilitació a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Jonqueres.

El polític gallec ha criticat el "ridícul jurídic" del Govern per intentar "beneficiar els independentistes" baixant les penes de malversació i ha recalcat que amb la sentència del Suprem ha quedat "acreditat que Espanya ha renunciat a protegir la seva democràcia, eliminant el delicte de sedició”.

Per això, i després que "el Govern no hagi aconseguit l'objectiu", el cap de l'oposició ha ofert al Govern "reposar les garanties jurídiques de l'Estat de Dret i de la democràcia". "Té els nostres vots a la seva disposició per reposar el delicte de sedició", ha postil·lat.