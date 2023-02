Debat a la totalitat del projecte llei de Pressupostos de la Generalitat de 2023 al ple del Parlament

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts les esmenes a la totalitat presentades per Junts, Vox, CUP, Cs i PP al projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat del 2023, per la qual cosa podrà seguir-ne la tramitació parlamentària.

Les cinc esmenes s'han votat en bloc i han estat rebutjades amb els vots contra PSC-Units, ERC i els comuns i el vot a favor de Junts, Vox, CUP, Cs i PP.

Així s'ha traduït en vots el pacte que el Govern va signar al desembre amb els comuns i al febrer amb el PSC per tirar endavant els comptes del 2023, i que seguirà la tramitació parlamentària en comissió, on els grups podran presentar esmenes parcials.

El debat final d'aprovació de pressupostos se celebrarà el 10 de març, amb la qual cosa culminarà la tramitació parlamentària i els comptes entraran en vigor.

Després de debatre les esmenes a la totalitat dels comptes, la Cambra catalana celebrarà el debat a la totalitat del projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, coneguda com a 'llei d'acompanyament' als comptes, que també té esmenes a la totalitat dels mateixos cinc grups.

LES NEGOCIACIONS



S'ha iniciat així el procés per aprovar els comptes després de les llargues negociacions, que van començar després de la sortida de Junts del Govern a l'octubre i la reestructuració de carteres de l'Executiu català.

El Govern, que en un primer moment només comptava amb el suport dels 33 diputats d'ERC i necessitava tenir el 'sí' d'almenys 68 diputats per aprovar els Pressupostos, va tancar un primer pacte amb els comuns --que tenen 8 diputats-- - el 14 de desembre.

Tot i això, encara necessitava el suport d'un altre grup parlamentari per poder aprovar els comptes, per la qual cosa va continuar les converses amb PSC i amb Junts, ja que la CUP es va descartar i no va acudir a la reunió a què els va citar el Govern.

Les negociacions amb els socialistes es van estancar perquè no aconseguien posar-se d'acord sobre projectes com ara el Hard Rock, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i la B-40, que eren línies vermelles per als de Salvador Illa.

Les converses es van desencallar el 26 de gener, quan ERC va anunciar que acceptava el projecte de la B-40 "en els termes que planteja el PSC", un gest que els socialistes van agrair i es van emplaçar a continuar parlant per tancar els últims serrells.

L?acord entre el Govern i el PSC va arribar l?1 de febrer i després de tres mesos de negociacions, i permetrà aprovar uns comptes que incrementen en uns 3.100 milions d?euros els recursos de la Generalitat per al 2023.

El pacte pressupostari no conté cap partida per als projectes del Hard Rock, B-40 i ampliació de l'Aeroport --els comuns van avisar que trencarien el seu acord si això passava--, però Govern i PSC sí que van signar un text annex amb compromisos respecte a aquestes infraestructures.