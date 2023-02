La presidenta de Junts, Laura Borràs / @EP

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit mantenir el judici contra la presidenta de Junts, Laura Borràs , per presumptament fraccionar 18 contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC), malgrat que la seva defensa va demanar suspendre'l al·legant” indefensió", i ha acceptat que Borràs declari al final del judici, una vegada exposades totes les proves.

A la sessió d'aquest dimarts, que el tribunal va afegir al calendari per acabar el tràmit de qüestions prèvies, els magistrats han rebutjat suspendre el judici perquè no consideren que els canvis que la Fiscalia ha afegit a última hora al seu escrit d'acusació siguin "essencials “ni produeixin indefensió a Borràs, com sí que creu la seva defensa.

El judici seguirà el dilluns 20 : estaven previstos els interrogatoris dels tres acusats, però només declararan Isaías H. i Andreu P. després que el tribunal hagi acceptat la petició perquè Borràs declari al final del judici, que està previst que acabi el 1 de març.

A les seves declaracions, Isaías H. i Andreu P. previsiblement evidenciaran el seu acord amb la Fiscalia i confessaran a canvi d'una rebaixa de la petició de penes, que les fiscals poden incorporar a les conclusions finals del judici. La Fiscalia demana per a Borràs 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i multa de 144.000 euros pels presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental; i l'acusació provisional reclama per al beneficiari dels contractes, Isaías H., 6 anys de presó i 3 per a Andreu P., que suposadament ho va ajudar a preparar els pressupostos i factures que presentava a la ILC.

SUPOSADA INVESTIGACIÓ PARAL·LELA

Un altre aspecte que ha plantejat la defensa de Borràs en les qüestions del judici és una suposada investigació paral·lela de la Fiscalia, que segons la seva versió va mantenir obertes unes diligències prèvies quan el cas ja estava judicialitzat i en mans d'un instructor, cosa que seria contrari a la llei i invalidaria les proves recollides.

"No només és greu, sinó que ens situa en un escenari de molta por com a ciutadans", ha afirmat l'advocat Gonzalo Boye sobre aquesta suposada investigació paral·lela amb què la Fiscalia va fer almenys quatre requeriments d'informació.

La Fiscalia , per la seva banda, ja va detallar a la sessió de divendres que les diligències indeterminades que Boye retreu --les 42/21-- són en realitat les mateixes que les 42/22 --que corresponen a aquesta causa-- i atribueix la confusió a un error en teclejar.

ES REPRENDRA DILLUNS

El president del TSJC, Jesús María Barrientos , ha explicat que el tribunal resoldrà la pròxima jornada de judici --dilluns 20-- les qüestions prèvies que afecten drets fonamentals.

En aquest sentit, a la sessió de divendres Borràs va esgrimir que el TSJC no és el tribunal competent per jutjar-la perquè "ja no és aforada" en haver estat suspesa com a presidenta del Parlament arran de l'obertura de judici en aquesta causa.

També va apel·lar al seu dret a un jutge imparcial per suposades desavinences polítiques amb Barrientos i la presumpta vulneració de la presumpció d'innocència per un "judici paral·lel" de declaracions públiques.

Per la seva banda, les defenses d'Isaïes H. i d'Andreu P. van al·legar errors i defectes formals en la instrucció per intentar invalidar proves recollides.

GUÀRDIA CIVIL

Entre els nous testimonis que el tribunal ha acceptat hi ha, a proposta de la defensa de Borràs, una doctora en cultura digital de la Universitat de Finlàndia, Giovanna di Rosario, i en canvi els magistrats han rebutjat que testifiqui l'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig.

La Sala també ha acordat pixelar la imatge dels guàrdies civils que compareguin al judici, com va demanar el cos.