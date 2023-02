Despleguen una pancarta de 'Stop Macroprojectes' en el debat de totalitat de Pressupostos al ple del Parlament

Els pressupostos per a aquest 2023 han passat pel Parlament aquest dimarts, on s'han votat les esmenes a la totalitat presentades per Junts, Vox, CUP, Cs i PP al projecte de llei. Finalment han estat rebutjades, per la qual cosa podrà seguir-ne la tramitació parlamentària.

Les cinc esmenes s'han votat en bloc i han estat rebutjades amb els vots contra PSC-Units, ERC i els comuns i el vot a favor de Junts, Vox, CUP, Cs i PP. Així s'ha traduït en vots el pacte que el Govern va signar al desembre amb els comuns i al febrer amb el PSC per tirar endavant els comptes del 2023, i que seguirà la tramitació parlamentària en comissió, on els grups podran presentar esmenes parcials. El debat final d'aprovació de pressupostos se celebrarà el 10 de març, i amb això culminarà la tramitació parlamentària i els comptes entraran en vigor.

A més, aquesta sessió al Parlament ha servit per escenificar la ruptura de l'independentisme, amb la CUP i Junts fent dures crítiques als republicans pel pacte amb el PSC. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales , ha sostingut que els Pressupostos de la Generalitat que es debaten aquest dimarts al Parlament són els comptes "de la renúncia al 52%" independentista , i ha mantingut que la negociació pressupostària va revelar que ERC no va tenir mai intenció de pactar-les amb el seu partit.

"Guanya l'autonomisme i perd l'independentisme" , ha dit durant el torn de defensa de l'esmena a la totalitat de Junts davant del ple del Parlament, i ha subratllat que el seu grup va voler que Catalunya tingués uns Pressupostos per al 2023 fins i tot després de sortir del Govern a l'octubre. Així, Sales ha reivindicat que Junts va accedir a negociar amb ERC després de perdre la confiança en el president de la Generalitat, Pere Aragonès , després de veure cessat el seu exvicepresident Jordi Puigneró i "malgrat el seu mal pacte de reforma del Codi Penal" sobre la sedició i la malversació.

Amb el pacte d'ERC, PSC i comuns, segons ell "avui se segella el pacte amb l'Estat a canvi de res" i l'aposta d'Aragonès, segons ella, per l'autonomisme després de renunciar al seu model de país per aconseguir els suports dels socialistes --ha dit en al·lusió a la cessió amb la B-40--.

Amb la mateixa duresa s'ha expressat la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha acusat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, d'"introduir totes les merdes de la patronal" en pactar els Pressupostos de la Generalitat amb el Govern. "La patronal i el PSC han aconseguit situar el debat lluny de la defensa dels drets i del procés d'independència que ha marcat la política catalana", ha dit en una intervenció al debat a la totalitat dels comptes.

Reguant ha criticat l'acord entre el Govern i els socialistes i ha assegurat que “està fet al dictat de les elits i respon exclusivament als interessos dels empresaris”. La diputada 'cupaire' ha recriminat també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, haver associat la legislatura "al PSC més de dretes i espanyolista de la història del partit".

Alhora, ha sostingut que la CUP no s'ha exclòs del debat de Pressupostos i ha acusat Aragonès d'"haver exclòs les seves propostes de forma sistemàtica per ordre directa de Sánchez Llibre", en referència al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Finalment, Reguant s'ha dirigit als comuns i ha assegurat que "la millor manera de contribuir a les reivindicacions és tombant els Pressupostos i oposar-se als macroprojectes votant 'no' a l'acord entre ERC, PSC i Foment".

EL GOVERN DEMANA MEMÒRIA I COHERÈNCIA

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas , ha demanat a Junts "un exercici de memòria i coherència" després de les crítiques al Govern per acordar els Pressupostos amb el PSC.

En la seva intervenció de rèplica als grups parlamentaris al ple del debat a la totalitat dels comptes, Mas ha retret a Junts el seu "acord permanent" amb els socialistes a la Diputació de Barcelona i ha qüestionat si, en les seves paraules, els semblava bé que l'exconseller d'Economia de Junts, Jaume Giró, es reunís amb el PSC per parlar sobre els Pressupostos. "Hauríem preferit un acord amb vostès, però dos no pacten si un no vol", ha sostingut la consellera, que ha reiterat que el pacte amb els socialistes és puntual, ja que tenen visions molt diferents de país.

Pel que fa a les crítiques de la CUP, Natàlia Mas ha assegurat que li hauria agradat "enriquir els Pressupostos amb la seva visió" , però que no ha estat possible.

"Fer política vol dir parlar, negociar i acordar. Només amb discursos crítics, per molt raonats que siguin, no es canvien les coses", ha dit la consellera sobre l'absència de la CUP a les negociacions dels comptes.

APARTAR LA CONFRONTACIÓ

En el mateix sentit s'ha pronunciat la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha cridat aquest dimarts a passar de la "política de la confrontació a la política dinàmica i d'acords" , després dels pactes entre el PSC, el Govern i els comuns per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2023. Ha sostingut que una de les "lliçons" que deixa la negociació pressupostària és que el Govern d'ERC ha de buscar suports per tirar endavant les seves iniciatives, i ha ofert el suport del PSC a què beneficiïn els ciutadans.

Romero ha defensat les partides als Pressupostos per millorar l'atenció sanitària, les llistes d'espera en dependència, el desplegament de les renovables, les inversions en transport públic i la investigació: "No són els nostres Pressupostos, però donarem suport perquè hem pogut posar la nostra empremta" .

Després que la CUP critiqués la posició del PSC en la negociació amb projectes com el Hard Rock o la B-40, Romero ha retret als 'cupaires' haver recolzat el 2017 uns Pressupostos que dedicaven "zero" recursos a les residències i - 40 milions, segons ella, a la dependència.

"Menys lliçons als socialistes", ha dit Romero, que ha recordat que aquest dimarts es compleixen dos anys de les eleccions al Parlament del 2021 que va guanyar el PSC i ha sostingut que durant aquest temps han demostrat que poden ser una alternativa donant suport puntual a iniciatives del Govern.

Romero ha insistit que els socialistes no comparteixen model de país amb ERC, ni tampoc l'objectiu de la independència: "No sé si serà màgica la independència, perquè han trigat força a revertir les retallades", ha etzibat als republicans.