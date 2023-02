El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López (i) i el secretari general del Grup Socialista al Congrés dels Diputats, Rafael Simancas (c), durant una reunió de la Junta de Portaveus, al Congrés dels Diputats, a 14 de febrer de 202 - Eduardo Parra - Europa Press

El Govern central ha batut les marques habituals i ha trigat menys d'una hora a enviar al Congrés la seva conformitat per al debat de la proposició de llei del PSOE per reformar la Llei de Llibertat Sexual, coneguda com la del ' només sí que és sí '.

D'acord amb la Constitució, l'Executiu té capacitat de veto davant de tota iniciativa legislativa que consideri que afecti la seva política pressupostària, ja sigui per implicar un excés de despesa o per suposar minvament d'ingressos. Moncloa disposa d'un termini de 30 dies per comunicar al Congrés que dóna la seva conformitat al debat, un tràmit imprescindible perquè la iniciativa pugui ser discutida al Ple del Congrés.

En el cas de la reforma penal recent per acabar amb el delicte de sedició, al Govern de coalició li van sobrar 29 dies perquè l'endemà que aquella iniciativa de PSOE i Unides Podem fos qualificada per la Mesa del Congrés ja es va comunicar a la Cambra el vistiplau de Moncloa.

Però aquesta vegada l'examen de la iniciativa del PSOE ha hagut de durar uns minuts: a les deu del matí va començar la reunió de la Mesa del Congrés en què es va qualificar la reforma socialista i es va remetre al Govern central, i només una hora després, a les 11.15 hores, ja va arribar a la Cambra el comunicat de Moncloa donant la conformitat al debat.

En aquests 70 minuts, la Mesa va qualificar la iniciativa, la va enviar al Govern central, Moncloa la va analitzar i va tenir temps de remetre immediatament al Congrés la seva conformitat perquè fos debatuda.

I LA PROPOSICIÓ DEL PP, PENDENT



Tot això a fi que a la Junta de Portaveus, que començava a les dotze del migdia, el PSOE pogués demanar que la seva reforma s'inclogués al Ple de la setmana que ve. Va ser en va perquè necessitava unanimitat i els seus aliats d'ERC i de Bildu es van negar, de manera que el primer debat es calcula per al 7 de març.

Aquesta celeritat en la concessió de la conformitat és el que va reclamar el PP amb la seva pròpia reforma de la llei del 'només sí que és sí', que la va registrar al desembre i que volia debatre aquest mes. No obstant, Moncloa ja va avisar que amb aquesta proposició de llei sí que esgotaria el termini, que si s'escau acaba al març.