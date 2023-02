El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha retret aquest dimecres la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, que fins i tot l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, considera que l'independentisme està ara "pitjor" que el 2017 i ha convidat l'antiga Convergència a "reflexionar-hi" ia deixar l'"antipolítica".

Així ha respost Sánchez a la sessió de control al Govern al Congrés davant la llista d'"abusos de poder" que li ha recriminat Nogueras i la insistència de la portaveu de Junts en què el president aclarís si ERC coneixia de la "intenció" del Executiu d'"extraditar" l'expresident català Carles Puigdemont.

"Pactar amb vostès no serveix absolutament per a res", ha reiterat Nogueras. "Detecte certa tensió entre vostès i ERC, permeti'm el sarcasme", li ha replicat Sánchez, cosa que ha animat la portaveu de Junts a recomanar al cap de l'Executiu que es "preocupi" més per "la tensió que hi ha dins del seu Govern" de coalició.

MARCHENA, UN ALTRE DIPUTAT MÉS DEL PSOE

Nogueras ha arrencat acusant el Govern de legislar "ad hominen" per reformar el Codi Penal amb l'"objectiu últim de facilitar l'extradició de Puigdemont". En aquest punt, s'ha referit al president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena, com “el diputat 120 del PSOE” (en realitat el PSOE ja té 120 escons) ia aquest tribunal com la “tercera cambra” de les Corts espanyoles .

A més, ha llegit un reguitzell de "vulneracions de Drets Humans" i "abusos de poder" que atribueix a l'Estat i que van des de la judicialització del conflicte català, fins al 'cas Pegasus' i les 'cloaques de l'Estat', passant pel "espoli" fiscal que, al seu parer pateix Catalunya, i per les declaracions de l'alt representant d'Exteriors de la Unió Europea, el socialista Josep Borrell.

La portaveu del partit de Puigdemont també ha esmentat l' article 155 de la Constitució , la negativa que el Congrés investigui les activitats del rei emèrit "fugat" o "no respectar el resultat de les urnes".

NO SAP EL QUE ÉS UN ABÚS DE PODER

"Queda clar que no sap què és un abús de poder", ha contestat Sánchez, que ha tornat a recórrer a l'índex de 'The Economist' per subratllar que Espanya és "una democràcia plena" i que si no ho és més és pel "bloqueig" del PP a la renovació del Consell General del Poder Judicial.

I després ha tornat a defensar les seves decisions respecte a Catalunya, inclosa la taula de diàleg, incidint que el Govern ha intentat "construir convivència" en aquesta comunitat i que la situació actual no té "res a veure amb la del 2017", encara que "alguns" la "enyorin".

"Si hi ha alguna cosa pitjor és l'independentisme", ha remarcat, fent referència a les declaracions de Mas en què assumeix que el projecte independentista està "en descens" i "ha anat perdent consistència".

Això, ha afegit Sánchez, hauria de fer "reflexionar" Junts i fer-los "tornar a la política útil" i deixar l'"antipolítica" que, des del seu punt de vista, tan "poc benefici" estan donant a l'antiga Convergència ia la societat catalana en general.