El diputat i portaveu adjunt d'EH Bildu Oskar Matute ha carregat durament contra el president de la CEOE, Antonio Garamendi, per negar-se a negociar la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) amb el Govern i els sindicats. "Garamendi s'oposa a pujar l'SMI als 1.080 euros mentre ell cobra 1.096 euros al dia", ha dit Matute al Congrés.

Matute ha recordat que Garamendi "cobra dels diners de tots i totes" . "Perquè la CEOE no s'autofinança, es finança amb els diners públics", ha sentenciat.

Així s'ha pronunciat el portaveu adjunt d'EH Bildu, que també ha comentat l'aprovació definitiva de la Llei d'ocupació: "Es tracta de treballar per viure, no de viure per treballar. Hem aconseguit reforçar el paper de la Inspecció de Treball perquè tingui la capacitat i potestat de determinar si els EROs s'ajusten a dret. Per què tem la CEOE aquesta mesura? Què els espanta?”, ha afirmat.