La seu de la Fiscalia. Foto: Fiscalia



La Fiscalia ha demanat condemnar la consellera de Cultura, Natàlia Garriga , a un any d'inhabilitació per presumpta desobediència als preparatius de l'1-O, mentre que en la mateixa causa ha demanat penes de presó per a l'exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové , i l'exsecretari d'Hisenda i actual president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó .

L'escrit d'acusació atribueix a Jové i Salvadó els presumptes delictes de desobediència (el mateix que imputa la consellera) a més de prevaricació i malversació . Per això, sol·licita 7 i 6 anys de presó per a ells, respectivament.

"MISSERABLES!": LA REACCIÓ DE JOVÉ

Després de conèixer la petició, Jové ha reaccionat amb una publicació contundent al seu perfil de Twitter. "¡Miserables, males persones i... sobretot MOLTA COBARDIA", ha apuntat.

Jové ha afegit que sempre estarà "de cara contra la repressió" i ha apuntat que tot el que es va fer a l'octubre del 2017 es va fer "per principis democràtics i de llibertat".

Per la seva banda, Garriga també ha fet servir el seu perfil d'aquesta xarxa social per respondre a la petició de la Fiscalia.

Amb un to més moderat, ha dit que estan davant d'"una causa general contra l'independentisme" i ha apuntat que "el sistema judicial espanyol no fa justícia, fa política".