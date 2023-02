El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El Baròmetre d'Opinió realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) al febrer torna a situar al capdavant el PSOE , amb una pujada de gairebé dos punts sobre el mes de gener i ampliant a 2,3 punts el seu avantatge sobre el PP , que repeteix com el partit amb més votants ja decidits.

En concret, el CIS atribueix al PSOE una estimació de vot del 32,1% davant del 29,8% del PP, mentre que Vox repeteix el 10%, igual que el mes anterior. Qui perd força és Unides Podem , que baixa del 14,2% del gener a un 12,7% al febrer.

L'enquesta es va realitzar els onze primers dies de febrer, en plena polèmica per les excarceracions provocades per l'aplicació de la Llei de Llibertat Sexual o del 'Només Sí és Sí' que enfronta els dos socis del Govern.

EL PP TORNA A GUANYAR EN VOT DIRECTE

Si demà mateix se celebressin eleccions, el PP tindria més votants ja que un 22,7% dels enquestats pel CIS ja avancen el seu suport a Alberto Núñez Feijóo davant d'un 22,1% d'entrevistats que tenen decidit recolzar el PSOE. Un 7,3% avança abstenció. El PP ja va guanyar en vot directe el mes passat i amb més marge, però en aquesta legislatura el més habitual era que els socialistes encapçalessin aquesta taula.

Als que no es pronuncien davant aquesta pregunta directa --un 13,3% no sap, un 4,8% no contesta, un 3,6% diu vot en blanc i un 1,5% parla de vot nul--, es els pregunta pel partit que se'ls fa més simpàtic i la suma amb el vot directe ja dóna la victòria al PSOE amb un 25,7% en vot+simpatia per un 24,4% del PP.

La intenció directa de vot té la seva rellevància atès que a l'enquesta es veu que el 61,6% dels enquestats decideix el seu vot molt abans de la campanya electoral i que un 39,4% vota sempre o gairebé sempre el mateix partit, davant un 53,5% que va decidint en cada procés electoral.

Ara bé, amb les respostes al conjunt del qüestionari el CIS i la fórmula d'estimació de vot del president i del director de recerca del CIS, el sociòleg socialista José Félix Tezanos i el catedràtic Antonio Alaminos, respectivament, l'enquesta conclou atribuint al PSOE un suport electoral del 32,1%, gairebé dos punts més que el mes anterior i quatre punts per sobre del resultat amb què guanyo les eleccions del novembre del 2019.

El PP també puja l'últim mes fins al 29,8% (nou punts més que a les últimes generals), però ho fa en menor mesura que els socialistes i per això la distància entre tots dos s'amplia a 2,3 punts davant 1,7 punts de gener.

CS CAU AL NIVELL D'ERC

La tercera plaça, que a les generals del 2019 la va aconseguir Vox i que al CIS sempre ha estat per a Unidas Podemos , torna a ser per als 'morats' amb una estimació de vot del 12,7%, però experimenten un retrocés de punt i mig respecte al gener. Es tracta del mateix percentatge amb què van treure 35 diputats a les últimes eleccions.

Vox repeteix el 10% de l'enquesta del gener, lluny del 15% que va aconseguir a les urnes el 2019, mentre que Ciutadans pateix una severa caiguda després de la seva assemblea de refundació, en què Inés Arrimadas va donar pas a Patricia Guasp, i ara només se li atribueix un suport a tot Espanya del 2%, igual que ERC a Catalunya. La coalició de Més País-Equo i Compromís, a qui des del desembre se'ls computa per separat, sumaria l'1,3%.

Entre les formacions territorials, Bildu supera el PNB (1,1% davant el 0,8% dels nacionalistes), mentre que ERC, encara que baixa dues dècimes, segueix davant de Junts (1,1%) i de la CUP ( 0,5%).

VALORACIÓ DE LÍDERS

Pel que fa a la visió dels líders polítics, el socialista Pedro Sánchez continua sent el preferit per presidir un Govern, amb un 22,5% de les mencions), però Núñez Feijóo s'acosta amb un 17,2%. Tots dos empaten a la valoració que posen els enquestats, amb 4,34 punts, i són superats per la vicepresidenta Yolanda Díaz, que s'aproxima a l'aprovat i és puntuada amb 4,91.

El president del Govern manté la confiança del 30,5% dels electors, davant d'un 67,6% que hi confia poc o res, mentre que Núñez Feijóo compta amb la desconfiança d'un 69,2% davant d'un 27, 9% que confia força o molt en ell.