La presidenta de l?ANC, Dolors Feliu, ofereix declaracions als mitjans, al?inici d?una manifestació de l?ANC contra la reforma del Codi Penal. | @EP

L' Assemblea Nacional Catalan celebrarà aquest dissabte una reunió del seu secretariat , màxim òrgan de decisió entre assemblees format per 68 persones, que abordarà la "greu crisi interna" generada per la llista cívica, que pot derivar en possibles dimissions.

La reunió tindrà lloc després que, a finals de gener, l'entitat rebutgés per 28 vots a favor i 29 en contra crear un grup de treball per presentar una llista cívica a les properes eleccions catalanes, iniciativa que defensa la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu.

La proposta de la llista cívica, que Feliu va presentar juntament amb el coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs, Uriel Bertran, necessitava el suport de dos terços dels presents --38 vots-- per prosperar.

Després d'això, els crítics, que representen un terç del secretariat, es van organitzar en un corrent intern que, sota el nom de Col·lectiu Indesininter, van crear una pàgina web on exposen que, més enllà de rebutjar la llista cívica, lamenten "les males pràctiques i les irregularitats" exhibides per Feliu .

"Som secretaris nacionals que estem en contra de l'orientació política que lidera la majoria actual del Comitè Permanent del Secretariat Nacional en relació amb el compliment del full de ruta", destaquen.

Lamenten així que "malgrat la derrota política" de Feliu , l'ANC afirmés posteriorment que el seu compromís amb el full de ruta i la llista cívica és vigent.

"AUTORITARISME I ABÚS DE PODER"

També alerten de la "centralització, autoritarisme i abús de poder" que exerceix l'actual majoria del comitè permanent de l'ANC --el nucli dur de l'entitat--, i que això ha aguditzat les tensions fins al punt que aquest any ja han dimitit dos membres del secretariat , entre ells Mònica Batalla .

Tot i això, podria no ser l'única dimissió al secretariat , perquè diversos membres de l'òrgan estan valorant dimitir aquest dissabte, probablement en bloc , entre els quals el vicepresident de l'entitat, Jordi Pesarrodona.

Per intentar calmar les aigües, el coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs de l'ANC, Uriel Bertran , va anunciar aquest divendres que es mantindrà al càrrec i no substituirà Jordi Pesarrodona el segon any de mandat, com havia acordat. el secretariat un any enrere.

"Ha fet una bona feina i perquè totes les veus segueixin faig públic que renuncio a substituir-lo i seguiré com a coordinador de comissió" , va destacar en un apunt al seu compte de Twitter.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

Entre les opcions que contemplen els crítics és demanar una qüestió de confiança als membres del comitè permanent perquè Feliu i la resta de membres del nucli dur de l'entitat facin un pas al costat, forçant així la celebració d'una assemblea extraordinària i la celebració de noves eleccions.

En cas que els rebutgin la qüestió de confiança, els crítics, que demanen una remodelació de comitè permanent per evitar el bloqueig de l?entitat, podrien prendre la decisió de dimitir en bloc.

ES VAN REUNIR DIVENDRES PASSAT

Tot i això, fonts del comitè permanent han explicat que es van reunir amb els crítics divendres de la setmana passada per garantir-los que els debats es farien obertament , que hi hauria una interpretació flexible dels estatuts i reglaments, i que la qüestió de la llista cívica es abordaria paulatinament .

També els van explicar que els estatuts i reglaments de l'ANC no contemplen la qüestió de confiança i sí la moció de censura: "La poden activar en qualsevol moment. Tenen les firmes necessàries per fer-ho" , destaquen.

Amb independència del que passi dissabte, els membres del comitè permanent consideren que tenen la " legitimitat " per seguir endavant, cosa que estan disposats a fer si mantenen la confiança de la majoria i si no es tomba el full de ruta aprovat, que contempla la llista cívica.

"La llista cívica és al full de ruta. Podríem modular com es debat, però el debat ha d'estar" , han deixat clar les fonts esmentades.