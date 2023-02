El secretari general de Junts ha assegurat que les eleccions municipals del mes de maig són "una gran oportunitat per donar la millor resposta a totes les atrocitats de repressió, inhabilitació, presó i exili de l'Estat espanyol". | @EP

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat el moviment independentista davant les peticions de presó i inhabilitació de la Fiscalia per a líders independentistes per la seva actuació a l'1-O: "Ens podran guanyar amb les togues i el Codi Penal, però nosaltres guanyem on es guanya a Europa, que és a les urnes i amb el vot dels ciutadans” .

Ho ha dit aquest dissabte a la Jornada de l'Àrea Metropolitana de Barcelona organitzada per Junts, en què ha assegurat que les eleccions municipals de maig són “una gran oportunitat per donar la millor resposta a totes les atrocitats de repressió, inhabilitació, presó i exili. de l´Estat espanyol".

Així doncs, Turull ha considerat que a les eleccions municipals està en joc "la fortalesa del moviment independentista" , i que també són una bona ocasió per garantir progrés econòmic i social de Catalunya.

IMMOBILISME A L'ÀMBIT METROPOLITÀ



Ha criticat que en la política municipal alguns partits opten pel "dogmatisme i grans discursos però res de treball", cosa que ha titllat de sectarisme, i considera que a l'àmbit metropolità hi ha molt immobilisme per part d'algunes forces polítiques.

Ha apuntat que des de Junts volen "treballar per a tots" , i ha dit que, davant els que han renunciat o han deixat de banda el camí cap a la independència perquè diuen que és molt complicat, el seu partit defensa la independència per poder servir millor la ciutadania.

"Hi ha els del 'deixem-ho estar', els de l'això 'és molt difícil', i quan això ho fas al terreny nacional, ho acabes fent al terreny de la mobilitat, la cultura, la llengua o en el terreny de crear oportunitats per a la gent d'aquí”, ha insistit.

SOBRE TRIAS



Turull ha erigit l'exalcalde de Barcelona i candidat de Junts a l'alcaldia per a les eleccions municipals, Xavier Trias, com una gran oportunitat que la capital catalana recuperi el lideratge , i ha lamentat que “fins ara Barcelona ha viscut d'esquena no només conjunt de municipis de Catalunya sinó també el conjunt de l'Àrea Metropolitana”.

I ha assegurat que la gent ha vist a Trias "la credibilitat i un estil de fer política de donar prestigi, que Barcelona sigui motor" .