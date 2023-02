El líder del PSC mostra el seu "respecte" a l'organisme i assenyala que "la reforma que s'ha fet del Codi Penal em sembla que és una reforma ben orientada". | @EP

El líder del PSC, Salvador Illa , ha mostrat aquest dissabte el "respecte" del seu partit per les decisions de la Fiscalia, en referència a les peticions de presó i inhabilitació per a líders independentistes per l'1-O .

"Les coses s'estan fent ben fetes. La reforma que s'ha fet del Codi Penal em sembla que és una reforma ben orientada" , ha declarat als periodistes a Els Muntells (Tarragona).

"A partir d'aquí, tots han de fer la seva part de feina, i hem de respectar les decisions que hagin pogut prendre altres organismes" , ha afegit en al·lusió al poder judicial.

"POSAR EL PAÍS EN MARXA"



Illa visita també aquest dissabte Amposta, l'Illa de Buda i Sant Jaume d'Enveja , i per això ha aprofitat per defensar “ una mirada àmplia i oberta sobre Catalunya, no reduïda sobre els nuclis urbans ”, i, per tant, mirar també cap a les Terres de l'Ebre .

A més, ha demanat que Catalunya se centri en com es posa en marxa, ara que està "passant pàgina a una etapa molt negativa ", i ha titllat de molt feble l'actual Govern , encara que ha justificat el suport socialista als Pressupostos catalans per responsabilitat .

Per "posar el país en marxa" , ha destacat l'objectiu de modernitzar l'administració, com una de les preocupacions que Illa capta de les visites a la ciutadania per tot Catalunya.