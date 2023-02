El líder d'ERC ha carregat contra el PSC i reivindica el seu partit com a hereu del PSUC i el maragallisme i com els 'true reds', els veritables vermells. | @EP

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que " aquest país no se'n sortirà " sense el president d'ERC al Parlament i exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové; l'exsecretari d?Hisenda i president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó , i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, després de les peticions de Fiscalia sobre ells per l?1-O.

Ho ha advertit aquest dissabte a la Conferència Metropolitana del partit a Barcelona, després que la Fiscalia demanés divendres set anys de presó per a Jové, sis per a Salvadó i un any d'inhabilitació per a Garriga.

Junqueras ha demanat a la seva formació "utilitzar tota la força i utilitzar totes les eines" per acompanyar-los , ja que, segons la seva opinió, sense ells res no tindria sentit.

CINTURÓ VERMELL



A l'acte d'aquest dissabte també hi han participat el portaveu d'ERC al Congrés i candidat a l'Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Gabriel Rufián ; l'alcaldable de Barcelona, Ernest Maragall, i altres candidats del partit a tot Catalunya.

Ha dit que ERC se sent hereva " d'això que en algun moment va representar el PSUC o que en algun moment va representar el maragallisme ", i ha reivindicat el seu partit com els 'true reds' (els 'vermells de veritat').

Junqueras ha reivindicat que l'àrea metropolitana de Barcelona va ser batejada com el 'Cinturó Rojo ' pel PSUC abans que els socialistes hi guanyessin les eleccions, i ha afegit que "afortunadament" aquesta àrea no pertany al PSC.

Sense Barcelona "la catalanitat no s'hauria pogut projectar al món de la mateixa manera tan reeixida que ho ha fet, i aquesta catalanitat hauria sucumbit sense la seva capital", ha assegurat Junqueras.

A més, ha defensat que ERC vol que Catalunya tiri endavant i guanyi a través de tots els seus municipis, i "per fer front a tots aquests reptes indispensables i fonamentals".

VOLER A LA CIUTADANIA



El líder republicà ha destacat que “ la gent nota si la vols o no , i voler-los és rellevant. Han de sentir que els vols”.

Per ell, voler és una "tradició republicana", i per això ha demanat al seu partit reivindicar-la i fer saber a la gent que els volen per guanyar les eleccions.