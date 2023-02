L'exvicepresident, Jordi Pessarrodona, i els altres 13 membres del secretariat seguiran a l'entitat malgrat haver abandonat els càrrecs. | @EP

El vicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona, i 13 membres més del secretariat nacional han dimitit aquest dissabte després de la reunió per abordar la crisi generada per la llista cívica per a les pròximes eleccions municipals.

Pesarrodona seguirà al secretariat de l'entitat, malgrat haver abandonat el seu càrrec de vicepresident, i els 13 secretaris nacionals sortints també seguiran a l'entitat, ha informat l'ANC en un comunicat en finalitzar la trobada.

L'entitat ha lamentat les dimissions i s'ha compromès a "rellevar els secretaris nacionals sortints seguint els procediments democràtics establerts".

La reunió s'ha celebrat després que, a finals de gener, l'entitat rebutgés, per 28 vots a favor i 29 en contra, crear un grup de treball per presentar una llista cívica a les eleccions catalanes, iniciativa que defensa la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, i que necessitava el suport de dos terços dels presents --38 vots-- per prosperar.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER "RECONDUIR DESAVINENCES"



A la reunió també s'ha aprovat una proposta de resolució sobre "el compromís del secretariat nacional amb els valors de democràcia interna i diàleg de l'Assemblea, en la línia de millorar les relacions i el funcionament intern del secretariat nacional", màxim òrgan de decisió entre assemblees, format per 68 persones.

Aquesta proposta de resolució ha tirat endavant amb 40 vots a favor, vuit en contra i vuit més en blanc, i l'entitat ha destacat que reflecteix "la voluntat d'apropar posicions i reconduir desavinences".

DOLORS FELIU VEU "UN ESFORÇ DE CONCILIACIÓ"



Dolors Feliu ha explicat en declaracions a TV3 que durant la reunió “s'ha fet un esforç de conciliació que ha estat àmpliament recolzat, però no suficient per a tots aquests secretaris” que han dimitit.

Els ha agraït la feina dins l'entitat i ha explicat que ara s'obrirà un procés de selecció per reemplaçar les baixes: "El que esperem és que molta gent es presenti i que el projecte continuï".