El candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona fa una crida als municipis de Barcelona perquè siguin una peça fonamental en la decisió de l'ampliació de l'aeroport. | @EP



L'exalcalde de Barcelona i candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha demanat aquest dissabte als municipis de l'àrea metropolitana anar plegats per "ser capaços de marcar com ha de ser l'aeroport de Barcelona-El Prat".

A la Jornada de l'Àrea Metropolitana organitzada per Junts, ha criticat el president d'Aena, Mauricio Lucena: "No pot ser que digui com ha de ser l'Aeroport de Barcelona i no hagi parlat amb l'alcalde del Prat (Lluís Mijoler) ni amb l'alcaldessa de Barcelona (Ada Colau)".

Davant d'això, ha fet una crida als municipis metropolitans a "deixar clar" que volen i necessiten unes infraestructures bones per a l'àrea de Barcelona.

Ha insistit que han de col·laborar per donar resposta a les necessitats de la gent i ser "tremendament exigents amb les administracions", tant amb el Govern com amb la Generalitat.

ÀREA METROPOLITANA "OBERTA I NO EXCLOENT"



Trias ha assegurat que la primera obligació dels alcaldes i els ajuntaments és tenir cura de la seva gent, i ha defensat que Junts fa una aposta molt important per aconseguir una àrea metropolitana "oberta i no excloent".

Per aconseguir-ho, ha afirmat que el partit ha de ser capaç de captar molta gent: “No hem d'aconseguir només que ens votin els més fidels a nosaltres, sinó que hem d'estar oberts perquè ens voti molta gent que pensa diferent, però que té objectius com els nostres”.