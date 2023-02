L'Índex de Percepció de la Corrupció 2022 revela que Espanya se situa a la catorzena posició dels països europeus i al número 35 del rànquing internacional. | @EP

Transparència Internacional Espanya, organització dedicada a combatre la corrupció, ha fet públiques les seves notes i el seu alumne predilecte, Espanya, no sembla que hagi parat molta atenció durant les classes ni que hagi estudiat a fons, perquè els resultats deixen clar que el país ha suspès la matèria que més problemes comporta: la de corrupció.

L'organisme ha publicat l'Índex de Percepció de la Corrupció 2022, el principal indicador global de corrupció del sector públic, on indica que Espanya ha baixat un punt (amb una puntuació de 60 punts sobre 100), que li ha fet baixar tres posicions a la taula i situar-se al lloc número 14 dels 27 estats de la Unió Europea. D'aquesta manera, Portugal, Lituània i Estònia aconsegueixen superar el país mediterrani a la llista. D'altra banda, en l'àmbit internacional, Espanya se situa al lloc número 35 del rànquing. Per si no n'hi hagués prou amb la degradació, l'estudi revela que Espanya es troba estancada en la lluita contra la corrupció i es preveu que en els pròxims anys la situació empitjori considerablement.

Gràfic de l'Índex de Percepció de la Corrupció 2022 de Transparency International. | @EP

ELS MÉS AVANTATJATS DE CLASSE

El país amb millor puntuació és Dinamarca (90 punts de 1000), seguit molt de prop per Finlàndia i Nova Zelanda (tots dos amb 87 punts). Relegat a la quarta posició, fora del podi mundial, hi ha Noruega (84 sobre 100); darrere seu, empatats a punts, Suècia i Singapur (tots dos amb 83 punts).

A l'altra banda de la balança, Somàlia (amb tan sols 12 punts sobre 1000) torna a estar a la cua de la classificació, en què també hi ha Síria i, malgrat un lleuger augment de punts, el Sudan del Sud (tots dos països igualats en punts, 13). La classificació també la tanquen Veneçuela (14/100 punts), Iemen (16 de 100) i Líbia (17 punts de 100).

Els principals elements que puntuen els països i permeten distribuir-los al llarg de la classificació són el nivell de consolidació del seu sistema democràtic i els contrapesos dels Estats de Dret que permeten evitar poders absolutistes.

LES TASQUES PENDENTS D'ESPANYA

Una de les tasques fonamentals a corregir del sistema polític espanyol passa per la regulació dels grups de poder i influència, coneguts com a 'Lobbies'. L'anàlisi de l'Informe (IPC 2022) assenyala que "la transparència és l'aspecte més insuficient del lobby" (amb un escàs 10%), mentre que "la integritat arriba al 35%" i "la igualtat d'accés dels ciutadans i els grups als processos de decisió es limita a un 17%”.

Un altre dels aspectes primordials és que encara no s'ha aconseguit un acord definitiu per a la 'Directiva Whistleblowing' --que s'entén com un Sistema de Protecció d'Alertadors i Denunciants--, a través de la qual es pot promoure el compliment i un sistema d'alertes eficaç davant de possibles irregularitats. Per tant, l'organisme suposaria un mecanisme de protecció per als informants dels processos irregularitats. La Directiva es va aprovar al Congrés dels Diputats el 2019, però encara no ha estat publicada al BOE.

D'altra banda, la manca d'implicació real dels partits polítics -malgrat els seus trillats discursos- implica una regressió i un retard considerable en comparació són altres sistemes democràtics de la Unió Europea, que estan per sobre en la classificació.

A més, el Comissari Europeu de Justícia, Didier Reynders, ha indicat que s'estudiessin les reformes del Codi Penal espanyol sobre el delicte de malversació per veure si eren d'acord amb les normes comunitàries. Tal com apunta el columnista Fernando Clemente d'Antonio: "aquest Comissari es va referir a la necessitat de reformar el sistema d'elecció del Consell General del Poder Judicial per apropar-lo a estàndards europeus, efectuant una crida a la renovació immediata del CGPJ, que porta caducat el seu mandat quatre anys".

Sigui com sigui, el sistema polític espanyol continua necessitant una renovació dels valors ètics i les implicacions socials sobre la corrupció. De cap altra manera, és possible revertir els efectes perjudicials i nocius per a la política nacional, així com del sistema de corrupció imperant entre les altes cúpules del sistema.