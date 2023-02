El president del Govern també afegeix 200 milions per crear una ajuda universal als estudiants que pateixin algun tipus de discapacitat. | @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà "la partida més gran de la història de la democràcia" per a beques d'estudiants, amb fins a 2.520 milions d'euros, que arribaran a un milió d'alumnes i 200 milions per crear una ajuda universal als estudiants que pateixin algun tipus de discapacitat.

Així ho ha donat a conèixer a l'acte de presentació de la candidata del PSOE a l'Alcaldia de Saragossa a les eleccions de maig, Lola Ranera, al qual han assistit el president d'Aragó i secretari general del PSOE a la comunitat autònoma, Javier Lambán, i la ministra d'Educació i FP, la saragossana Pilar Alegría.

Davant un auditori de més de 800 persones, Sánchez ha expressat la seva satisfacció per donar a conèixer aquesta notícia acompanyat de la ministra d'Educació, amb l'objectiu de "garantir la igualtat d'oportunitats a tots els estudiants, visquin on visquin, per als que ho necessiten, no per als rics, com que fan altres governs autonòmics”.

El president ha indicat que aquests 2.520 milions d'euros suposen un 18% més que el pressupost de l'any anterior en beques i 1.000 milions més "que quan governava el PP, un 70%", un increment de recursos que es posa "en mans dels estudiants perquè es puguin llaurar un futur millor i desplegar totes les potencialitats que tinguin”.

Sobre els 200 milions per creure una ajuda universal als estudiants que pateixin algun tipus de discapacitat, Sánchez ha detallat que beneficiarà 250.000 alumnes i serà una ajuda universal de 400 euros, mesura que contribuirà a comptar amb un sistema educatiu "més inclusiu, que és el que es mereixen pel seu lloc els nostres joves”.

EL GOVERN DE LA GENT

Sánchez s'ha recolzat en el seu lema ' El Govern de la gent' per assegurar que el seu principal "objectiu" són les preocupacions dels ciutadans i per assenyalar que cal saber "interpretar el moment i donar les solucions".

Per això, malgrat les actuals "circumstàncies complexes", el seu full de ruta és " protegir i enfortir la classe mitjana i treballadora, apujant els salaris i reforçant l'estat del benestar per reforçar la igualtat d'oportunitats", és a dir, per recuperar a qualitat de vida i l'accés a l'estat del benestar, perduts després de la resposta " neoliberal " i de " retallades " donada per governs del PP a la crisi financera, com ho demostra que en els darrers anys els sous hagin pujat un 10 % i els preus en més d'un 17.

"Hi ha hagut un deteriorament de la capacitat adquisitiva i del benestar i la prosperitat", ha constatat Sánchez, que ha aportat una altra dada, que a Espanya el 30% del total de la despesa sanitària és privada, "dels més alts d'Europa".

El cap de l'Executiu ha afegit que amb governs del PP es van perdre 30.000 professionals sanitaris i 5.000 llits, es va implantar el copagament farmacèutic i es va retallar el finançament de la sanitat, per “convertir-lo en mercaderia”.

També ha esmentat els sis milions d'aturats que hi havia fa deu anys, el febrer del 2013, amb una taxa d'atur d'un 26 %, i d'un 57 de l'atur juvenil, un Salari Mínim Interprofessional (SMI) “congelat” i una reforma laboral "per fer un país més barat que pogués competir en costos socials, obrint la porta a l'acomiadament massiu".

El president d'Aragó, Javier Lambán, la candidata del PSOE a l'Alcaldia de Saragossa, Lola Ranera, i el secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, durant l'acte de presentació de Ranera com a candidata a Saragossa. | @EP

DIFERENTS MANERES

Pedro Sánchez ha esgrimit que hi ha diferents maneres de fer front a les crisis, la dels que amb diners públics "rescaten bancs, mentre congelen salaris" i la del seu govern, que mentre ha creat l'impost a les grans fortunes i a les energètiques, ha apujat el Salari Mínim Interprofessional.

Ha assenyalat, igualment, que el seu Govern, durant la pandèmia, ha conservat la feina a través dels ERTE, les transferències als autònoms i els crèdits ICO al comerç i altres empreses. "Vam protegir les rendes i va ser la millor manera de garantir una recuperació ràpida de la nostra economia" i en matèria d'ocupació "hem recuperat els nivells previs a la pandèmia i fins i tot anteriors a la crisi financera", ha precisat.

A més, ha continuat, "estem a punt de recuperar els nivells previs a la pandèmia al PIB", davant dels vuit anys que va costar amb la resposta neoliberal a la crisi financera i deu en el cas de l'ocupació.

També ha dit que Espanya té la inflació més baixa d'Europa, del cinc per cent, davant del 10 o fins i tot 20 d'altres països, encara que segueix sent alta, "i hi estem", un país on malgrat que la pandèmia "no ha augmentat la desigualtat gràcies a la resposta donada per les administracions públiques", moment en què ha agraït el treball de comunitats autònomes i ajuntaments.

En sanitat, ha remarcat "que s'han transferit més recursos que mai", gràcies al finançament europeu, amb més de mil milions entre el 2022 i el 2023 i la convocatòria "de la major oferta pública" de places per a metges. Així mateix, es destinaran 70 milions d'euros per a malalties rares i 800 milions per a equipaments d'alta tecnologia.

COHESIÓ TERRITORIAL

El president del Govern ha defensat un país "amb cohesió social i territorial", aspecte aquest últim sobre el qual ha dit que durant la pandèmia "despleguem la cogovernança, que no deixa de ser el reconeixement del Títol Vuitè de la Constitució, l'Estat de les autonomies".

En aquest punt, s'ha referit al president d'Aragó, el també socialista Javier Lambán, a qui li ha dit: "Vull que sàpigues que em tindràs al teu costat per desenvolupar al màxim l'Estatut d'Autonomia i la participació d'Aragó a tot allò que tingui a veure amb el desenvolupament, la cohesió social i territorial del nostre país”.

Sánchez ha emfatitzat que tot això ho ha demostrat el seu govern amb fets perquè, "malgrat totes les dificultats, si ens comparem amb els anys de Govern de Rajoy, ho dic perquè em critiquen tant com el malvat Sánchez, hem augmentat un 35 % els recursos transferits a Aragó, 1.600 milions d'euros en fons europeus per a la reindustrialització i la modernització d'aquesta comunitat autònoma tan important per a Espanya".

En el cas del Ministeri de Transport, s'han aportat "250 milions anuals de mitjana, més del doble que abans", i després de mig segle i més de 20 anys de pròrrogues, aquest ha estat el Govern que ha alliberat l'AP-2, per assegurar que el seu Executiu "recolza i recolzarà sempre totes les oportunitats i potencialitats d'Aragó".

"Tot això ho hem fet amb una pandèmia, un volcà i una guerra --la setmana que ve es complirà un any de l'inici de la invasió de Putin a Ucraïna, tota la nostra solidaritat i empatia amb els refugiats ucraïnesos i amb aquest país- -, ha manifestat", per afegir, esperançat: "Imagineu-vos tot el que podrem fer, quan només per una miqueta el vent comenci a bufar a favor".

Sánchez també ha expressat el seu compromís amb la candidata socialista a l'Alcaldia de Saragossa, "amb Lola, amb Saragossa" i ha esmentat els 30 milions d'euros transferits a l'Ajuntament de la capital aragonesa per a una mobilitat sostenible.