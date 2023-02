El candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona ara els ha instat a posicionar-se. | @EP

El candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmat que podria governar amb el PSC i que també es veu "capaç de governar amb ERC" si guanya les eleccions municipals d'aquest maig.

En una entrevista al diari 'Ara', ha considerat que ara el "misteri" és saber si ERC i el PSC li donarien suport si ell guanyés, i els ha instat a posicionar-se.

Segons ell, s'han de replantejar les superilles impulsades per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i invertir els diners "per recuperar interiors de pomes i fer-ne un bon manteniment".

Ha assegurat que no posarà peatges a Barcelona perquè "aparcar ja és un peatge, no té sentit posar-ne més", i ha dit textualment que és un desastre que Barcelona deixi de ser atractiva per als ciutadans de Catalunya.

"El que s'ha de fer és promoure la construcció d'aparcaments als accessos de la ciutat i que la gent entri en ferrocarril a Barcelona", ha dit, i ha afegit que també cal aconseguir que Rodalies funcioni correctament.

A parer seu, un no pot ser alhora activista i alcalde, i ha assenyalat que el problema principal de Barcelona "és que la gent ha perdut l'orgull que tenia de ser de la ciutat".