El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona assegura que "en la qüestió de l'edat constato que en capacitat, claredat, convicció i coneixement estic millor que fa quatre anys". | @EP

El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona i president del grup municipal, Ernest Maragall, ha assegurat que el candidat de Junts, Xavier Trias, "ve a salvar Convergència, no a representar Barcelona".

En una entrevista al diari 'El País', preguntat per si abandonarà la política si no guanya, ha respost que li costa "entendre l'actitud de qui diu que condicionen tot a guanyar", i que ell sap que pot guanyar.

En preguntar-li per un tripartit amb Colau (BComú) i Collboni (PSC) després del pacte entre Govern i PSC per als Pressupostos, ha destacat que el seu " únic propòsit és guanyar amb una majoria suficient per formar un govern de veritat, no un repartiment de poders", com considera que va ser l'anterior legislatura a l'Ajuntament.

MOBILITAT I HABITATGE PER A JOVES



Sobre el model de mobilitat de la ciutat, ha considerat que és una qüestió que no es resol amb actuacions puntuals, sinó “amb actuacions equitatives i ben distribuïdes, amb compromís amb l'àmbit metropolità en transport públic i organitzant millor la capacitat d'entrada i sortida a la ciutat".

Pel que fa a l'accés dels joves a l'habitatge, ha afirmat textualment que hi ha una regulació pendent, que segons ell és una qüestió de lideratge i complicitat, i que veu necessari “atacar tres elements: formació, ocupació i habitatge per oferir un futur a la joventut".

ADVERTEIX "TÀCTIQUES ELECTORALS" CONTRA ELL



Preguntat per si la resta de candidats no el veuen com a enemic, ha respost que aquesta visió "forma part de les previsibles tàctiques electorals" i ha afegit textualment que l'únic que ha guanyat les eleccions és ell, i que tant ERC, com PSC, Junts i BComú estan ara en certa igualtat de condicions.

En preguntar-li pel debat sobre la seva edat, ha respost que està en contra de les discriminacions, i ha afegit: "En la qüestió de l'edat, constato que en capacitat, claredat, convicció i coneixement estic millor que fa quatre anys. Estic en contra de totes les discriminacions”.