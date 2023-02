Indica que els límits deriven de l'existència d'"un possible interès nacional o supracomunitari que es pugui veure afectat per la situació de catàstrofe o emergència". | @EP

El Govern ha assenyalat que no té previst "a curt termini" incrementar el catàleg de llocs de treball del Servei Marítim de la Guàrdia Civil a Catalunya en una resposta parlamentària en què, a més, ha defensat les "competències exclusives" de l'Estat en matèria de seguretat pública i ha recordat els “límits” per a les policies autonòmiques.

Les competències d'aquestes unitats de l'Institut Armat han tornat a ser reivindicades aquesta setmana per associacions de l'Institut Armat a compte del dispositiu de seguretat per a la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, ja que la Generalitat va dir que els lideraran els Mossos d'Esquadra.

En una resposta parlamentària datada el 31 de gener, l'Executiu de Pedro Sánchez recorda que la competència autonòmica " es troba amb determinats límits", encara que reconeixent que les policies autonòmiques poden actuar en matèria de salvament marítim "a les aigües territorials corresponents al seu litoral, en què s'entén inclosa en tot cas la potestat sancionadora".

"L'Estat té competència exclusiva en matèria de seguretat pública", assenyala el Govern en la seva resposta per escrit, on es remet a la Constitució i afegeix que això és "sense perjudici de la possibilitat de creació de policies per les comunitats autònomes a la Constitució" forma que s'estableixi als respectius Estatuts".

En aquest sentit, indica que els límits deriven de l'existència d'"un possible interès nacional o supracomunitari que es pugui veure afectat per la situació de catàstrofe o emergència", ja que l'Estat assumiria la competència si ha de coordinar administracions diverses.

"En conseqüència", apuntava en la resposta per escrit a preguntes de Vox, "l'Estat ha de disposar de competències de tipus normatiu i executiu per exercir tasques de coordinació i direcció, comptant amb mitjans personals, patrimonials i econòmics propis".

QUEIXES PER LA COPA DE VELA



Aquest divendres la Delegació del Govern de Catalunya ha assenyalat en un comunicat que el dispositiu de la Copa de Vela --que se celebra a Barcelona entre l'agost i l'octubre del 2024-- encara no està dissenyat.

Un dia abans, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, havia anunciat que els Mossos d'Esquadra liderarien el dispositiu de seguretat en coordinació amb el Ministeri de l'Interior, cosa que va motivar les queixes d'associacions de guàrdies civils. "En cap cas es produirà una cessió o invasió de competències alienes, tant a terra com al mar", ha dit la Delegació del Govern.

Davant el Ple del Congrés dels Diputats, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va explicar mesos enrere que les competències ja estan delimitades i hi ha coordinació entre cossos policials. L'Institut Armat, segons ell, és l'únic amb competències de policia judicial en la persecució de delictes i els Mossos assumeixen algunes funcions administratives.

MÉS DE 9.500 OPERACIONS A CATALUNYA



En la resposta parlamentària, el Govern no ofereix la dada concreta de quantes embarcacions de la Guàrdia Civil estan operatives a Catalunya en assegurar que és una informació classificada com a reservada. Sense especificar, assegura que un total de 145 embarcacions del Servei Marítim de la Guàrdia Civil estan desplegades "segons necessitats operatives".

El Govern sí que ofereix dades globals sobre les 9.513 operacions desenvolupades a Catalunya aquesta legislatura: 2.812 inspeccions, 4.867 persones identificades, 1.085 actes tramitades per denúncia administrativa, set delictes, 292 rescats i auxilis i 450 serveis de seguretat a vaixells metaners, de passatge o militars.

En aquest sentit, es remet a la Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per recordar que la missió de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana "serà exercida per la Guàrdia Civil al mar territorial, l'extensió de la qual serà determinada pel Govern a proposta conjunta dels Ministeris de Defensa i Interior".

"Conseqüentment, el mar territorial no s'engloba en l'àmbit competencial de les policies autonòmiques", prossegueix l'explicació de l'Executiu, que també fa referència a la llei de ports i de la marina mercant, així com a entitats públiques com SASEMAR, la Societat de Salvament i Seguretat Marítima adscrita al ministeri amb competència en matèria de Foment.

SASEMAR "no es limita a complir funcions de recerca i salvament al mar territorial", sinó que ho fan "més enllà de les 12 milles", també a zones del Servei Aeri de Rescat (SAR), incloent-hi aigües territorials d'altres països, d'acord amb els compromisos internacionalment assumits per l'Estat.