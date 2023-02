El ministre de Cultura i Esport del Govern ha fet una crida al fet que la Llei de l'Esport "no només es quedi en un text, sinó que es converteixi en pràctica". | @EP

El ministre de Cultura i Esport del Govern, Miquel Iceta, ha fet una crida que la nova Llei de l'Esport, aprovada a finals del 2022 i que condemna la discriminació cap al col·lectiu LGTBI, "no només es quedi en un text, sinó que es converteixi en pràctica".

Ho ha dit així a la seu del PSC de Barcelona durant un acte commemoratiu aquest diumenge, coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia a l'Esport.

A l'acte també hi han participat el secretari per a les polítiques LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez; l'assessora del Consell Superior d'Esports (CSD) Judith Masià; la vicepresidenta del Consell LGTBI del PSC, Lidia Gómez, i el secretari de LGTBI del PSC, Arnau Ramírez.

"Des del punt de vista legislatiu, som on sempre vam voler estar, però no sempre la pràctica social va al mateix ritme", ha subratllat el ministre.

Ha detallat que el 20% dels delictes d'odi que es cometen són contra persones del col·lectiu LGTBI i que, una quarta part, "es produeixen al terreny de joc".

RENOVACIÓ DE LA LLEI DE L'ESPORT



Així, Iceta ha celebrat que l'aprovació de la renovació de la Llei de l'Esport després de 30 anys posi el focus a "l'esport femení, l'esport inclusiu i la lluita contra la discriminació a tots els terrenys".

"Hem intentat prevenir qualsevol mena d'escenari en què una persona se senti violentada", ha assegurat, i ha explicat que s'han definit les conductes discriminatòries, a més d'oferir protocols a les institucions i les entitats esportives.

També ha destacat que cap formació política s'ha oposat a la Llei, fet que per al ministre és un "símptoma d'avenç", i ha subratllat que l'esport també pot ser representatiu dels valors de la societat.

VÍCTOR GUTIÉRREZ



Per la seva banda, Víctor Gutiérrez ha defensat que la Llei de l'Esport és una gran fita " que canviarà l'escenari de joc", i ha recordat que el 2021 va rebre insults homòfobs mentre jugava en un partit de waterpolo, fet pel qual es va imposar la primera sanció per homofòbia en un esdeveniment esportiu a Espanya.

També ha posat èmfasi que la iniciativa legislativa sanciona les actituds discriminatòries i prevé aquest tipus de conductes, que per a ell és "la part més important".

TASQUES AL CONSELL SUPERIOR D'ESPORTS



Judith Masià ha explicat que una de les tasques que la nova llei ha encomanat al CSD és demanar informació sobre la situació del col·lectiu LGTBI a l'esport, així com formar tècnics esportius perquè "puguin ser capaços d'identificar i sancionar accions discriminatòries".

"És veritat que l'esport no sempre ha estat ni sempre és el millor espai per a la llibertat", ha reconegut Masià, i ha dit que per garantir la igualtat plena a la pràctica esportiva s'ha creat l'Observatori de la Igualtat a l'Esport, que també col·laborarà amb altres ministeris i que posa el focus en els avenços en polítiques d'igualtat.