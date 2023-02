El fins ara vicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona, ha atribuït la seva dimissió amb 13 membres més del secretariat a una qüestió de confiança que diversos membres de l'organisme exigien al comitè permanent de l'entitat, i que no va prosperar. | @EP

El cisma intern en la direcció de l'ANC ha enfonsat la façana de la cúpula directiva del col·lectiu, però sembla no haver alterat ni enfonsat la rigidesa de la presidència. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha assegurat que no abandonarà el càrrec després de les dimissions del vicepresident de l'entitat, Jordi Pesarrodona, i de 13 membres del secretariat nacional aquest dissabte, que atribueix a "qüestions de fons ideològic".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Feliu ha explicat que l'entitat portava "temps amb tensions a dins" i que, malgrat la feina per reconduir la situació, no ha estat suficient evitar les baixes.

MÉS INFORMACIÓ Cisma a la cúpula de l'ANC: dimiteixen el vicepresident i 13 membres del secretariat per disconformitats amb la llista cívica

Tot i això, ha destacat que la reunió de dissabte va permetre aprovar propostes de resolució "rellevants i amb àmplies majories", com les relatives al funcionament intern de l'entitat i a la creació dels grups de treball per organitzar mobilitzacions per a la Diada i l'1- O.

Feliu també ha reivindicat que l'ANC" no ha deixat de ser una eina de cohesió dins de l'independentisme", i que la situació de l'entitat reflecteix allò que està succeint dins del moviment.

Preguntada per si inclouria la presidenta de Junts, Laura Borràs, a la llista cívica de l'ANC si deixa de liderar la formació, ha respost que l'entitat "encara no està en aquest escenari de pensar en persones, i no està pensant en persones de partit", tot i que ha recalcat que encara queda temps i detalls per concretar.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA FALLIDA

El fins ara el vicepresident de l'ANC, l'activista Jordi Pesarrodona, ha atribuït la seva dimissió aquest dissabte amb 13 membres més del secretariat a una qüestió de confiança que diversos secretaris exigien al comitè permanent de l'entitat, i que no va prosperar: "No ho vaig aconseguir, no vaig rebre resposta".

L'exvicepresident ha anunciat que continuarà en el càrrec en funcions fins a nou avís i també ha apuntat que és aviat per decidir si intentarà aconseguir la direcció de l'organisme. Pessarrodona ha assegurat que es mantindrà pel bé de l'ANC i que l'última cosa que vol és fomentar la crisi ja muntada.

En una entrevista al programa 'Fax' de 8TV, ha considerat que "hi ha massa egos que cal superar", i s'ha mostrat partidari de debatre més dins del moviment independentista per entendre's millor.

"Soc partidari de la unitat absoluta de tot l'independentisme i, per tant, el meu pas al costat és precisament per continuar treballant per la unitat absoluta de l'independentisme", ha afegit.

Imatge de fitxer de l'ara exvicepresident Jordi Pessarrodona. | @EP

PÈRDUA DE DEMOCRÀCIA INTERNA

Els tercers en discòrdia són la resta dels secretaris que van decidir seguir la decisió de l'exvicepresident Jordi Pessarrodona. Els membres del secretariat de l'ANC que van dimitir aquest dissabte han atribuït la decisió a una "pèrdua de democràcia interna" i a un abús de poder per part de la presidència i altres membres del comitè permanent de l'entitat.

En un comunicat a la pàgina web 'Col·lectiu Indesinenter', creada per aquest sector crític, han explicat que" la manca de democràcia s'ha traduït en una vulneració repetida de drets" dels que els van votar, i que ha empobrit el debat intern de l'entitat.

Han remarcat que no s'han posicionat mai en contra del debat de la llista cívica, i que les seves propostes defensaven “ampliar el debat i centrar la llista cívica en el marc estratègic de l'embat, la confrontació i la lluita no-violenta, imprescindibles per fer efectiva la independència".

Tot i això, han explicat que "malgrat els esforços de diàleg dels últims dies, no ha estat possible trobar punts d'entesa per reconduir" la situació, que titllen de molt greu i que atribueixen a la concentració de poder del comitè permanent i a la situació de bloqueig del secretariat.

Tot i això, han recalcat que continuen "creient que l'Assemblea és una eina essencial en la lluita per fer efectiva la República Catalana" i han cridat a convocar una assemblea general extraordinària per aprovar unes noves eleccions del secretariat nacional.