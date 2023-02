L'exdirigent de Vox Macarena Olona / @EP

L'exdirigent de Vox Macarena Olona assegura que està vivint un "Vox History X" i un "assenyalament com a enemic" després d'haver abandonat la política a finals de juliol de l'any passat al·legant motius de salut, alhora que ha sostingut que el partit liderat per Santiago Abascal està difonent "bulos" sobre la seva persona. "Per descomptat que van a buscar-me".

Així de contundent s'ha mostrat Olona en una entrevista a 'La Sexta', en què ha explicat que la "primera traïció" que va sentir clarament per part de la formació va ser una sèrie de "filtracions" a la campanya andalusa que sortien de la seu de Vox. "Es van filtrar mentides fent veure que la campanya havia estat un fracàs com es traslladava a mitjans per responsabilitat meva", ha llançat.

Olona ha confrontat la situació que està vivint després de marxar del partit amb la pel·lícula 'American History X' matisant que el seu símil no té relació que Vox sigui un partit nazi. "Però m'he trobat uns atacs per part de persones que fan lloes Hitler i que estan a l'entorn de Vox", ha afirmat.

"Si algú a Vox té la impressió que no es pot sortir del partit del mascle alfa sense demanar permís ni autorització, amb mi s'han equivocat profundament", ha assenyalat.

L'exdiputada ha revelat que ja ha denunciat diverses amenaces cap a la seva persona i la difusió d'un àudio sexual fals i que la Justícia corroborarà si la informació que s'ha publicat en alguns mitjans sobre la proximitat de l'autor d'aquestes publicacions al número tres de Vox, Ignacio Garriga, són certes o no. "Tot s'ha de dirimir davant de la Justícia".

LA DERIVA DE VOX

Durant l'entrevista, Olona ha reiterat que està patint una "campanya d'atac ferotge" i que entén el perquè. "Ho estan fent per por del que jo pugui representar".

Segons ha censurat, alguns membres de la seva formació s'estan reunint amb periodistes per dir que està “boja” i que té “problemes de salut mental” . "És molt injust, no només perquè és mentida sinó perquè jo ho he donat tot per aquest projecte. Necessiten destruir-me però no s'adonen que destruint-me a mi destrueixen una gran part de la il·lusió que està en votants", ha postil·lat.

Al fil, ha deixat clar que en aquest moment no podria posar la seva imatge, la seva feina, ni el seu esforç per contribuir a un projecte polític que, diu, ja no el representa a causa dels seus posicionaments. Això sí, ha advertit que si torna a la política “serà a Granada o no serà”.

LA "TRANSPARÈNCIA" DE VOX

Durant la seva xerrada amb el periodista Jordi Évole , Olona ha reconegut que Vox "no és el del març del 2019 ni a nivell ideològic ni a nivell empresa", en referència a les estructures que "s'han creat" al voltant de la formació a nivell mercantil i societari. En concret, ha nomenat la fundació 'Disenso' , presidida pel líder de Vox, Santiago Abascal, un 'think thank' d'anàlisi i debat d'assumptes d'actualitat des del qual fer front "al consens progre", segons ha explicat al seu moment el portaveu del Comitè d'Acció Política, Jorge Buxadé.

Així, Olona ha revelat que aquesta fundació va rebre quatre milions i mig públics de Vox i que si fos dirigent o votant del partit exigiria "transparència" i que, a més de presentar els comptes anuals, es presentés el model 347 de l'Agència Tributària que permet conèixer "què s'amaga dins de la partida altres despeses i serveis exteriors", cosa que segons ha revelat es coneix com "el compte de putes i diversos". "Aquí se solen amagar les maldats", ha indicat.

En aquest punt, ha reivindicat la necessitat de " transparència " no només a Vox, sinó en totes les formacions polítiques. Tinc preguntes correctes: Estan disposats a aportar el model 347 per a un exercici de transparència absoluta?", ha llançat.