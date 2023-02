(ID) Els acusats Andreu P., Isaías H., i la presidenta de Junts, Laura Borràs, durant un judici per declarar per presumptament fraccionar contractes a la Institució de les Lletres Catalans (ILC) al TSJC, a 10 de febrer de 2023. - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

Isaías H. , beneficiari dels 18 contractes que Laura Borràs presumptament va fraccionar per adjudicar-los a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC) , ha confessat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que van pactar fraccionar el seu treball per a la ILC a contractes d'obra i servei que no superaven els 18.000 euros.

Durant l'interrogatori de la fiscal aquest dilluns, Isaïes H. ha contestat afirmativament quan aquesta li ha preguntat si va acordar amb Borràs un "contracte encobert que aniria desenvolupant any rere any i acomodant les necessitats informàtiques de la institució".

Aquest dilluns han declarat Isaïes H. i el també acusat Andreu P., mentre que l'interrogatori a Borràs serà dilluns 27 i el judici seguirà dimarts amb declaracions de testimonis.

Ha detallat que presentava el pressupost del seu treball, que sabia que s'acceptaria, acompanyat de dos “pressupostos comparsa” que sabia que serien rebutjats.

De fet, la fiscal ha interrogat Isaías H. sobre tots els contractes que va obtenir per treballar per a la ILC i sobre els correus que es va intercanviar amb Borràs per intentar demostrar que hi havia una relació laboral.

El beneficiari dels contractes esmentats ha llegit i explicat el contingut d'alguns correus, com el que traslladava a Borràs la seva "inquietud" perquè una de les funcionàries de la ILC no estava d'acord amb el funcionament que estaven seguint per cobrar les factures.

Segons ell, la presidenta de Junts li donava "instruccions" sobre com s'havien d'organitzar i lliurar els pressupostos, facilitava dades així com possibles noms que podia utilitzar.

Després de concretar que li remetia els pressupostos a través del seu correu electrònic, ha explicat que, en una cadena de correus electrònics que es van intercanviar, Borràs li va donar "instruccions que s'havien de fer tres pressupostos" i que s'havien de facilitar proveïdors diferents.

"TRAPIS I MARRONS"



A la causa consta una conversa d'Isaïes H. amb un amic el novembre del 2017 en què ell va mostrar la seva preocupació perquè una intervenció de la Generalitat per l'article 155 de la Constitució pogués destapar "marrons" que va dir tenir relacionats amb la contractació dels serveis que prestava a la ILC.

A la mateixa conversa va exposar que, per a la ILC, havia de fer dos pressupostos bons i quatre no bons: "Perquè jo, amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la cooperativa, jo facturo uns 'trapis' per aquí".

Aquest dilluns, la fiscal ha preguntat a Isaïes H. per aquesta conversa i ell ha aclarit que "trapis i marrons vol dir la manera que es pressupostava i es facturava" el seu treball per a la ILC.

TERCERA PERSONA



Ha admès que va buscar terceres persones per ser possibles adjudicatàries, entre elles algunes cooperatives i el també acusat al judici Andreu P., a qui coneix des que eren adolescents.

Isaías H. ha declarat, en línia amb l'acusació de les fiscals, que Andreu P. va estar d'acord a participar-hi i per això ell va presentar a la ILC pressupostos a nom del seu amic, "alguns sense el seu consentiment", a més assegurar que li donava instruccions sobre com s'havia de facturar.

Tot i això, ha apuntat que ell era l'adjudicatari de tots els contractes i que, si necessitava ajuda, optava per subcontractar la feina.

NO RESPON A LA DEFENSA DE BORRÀS



Tot i que Isaïes H. no ha respost les preguntes de la defensa de Borràs, els advocats de la presidenta de Junts han volgut deixar constància de les preguntes que els hauria agradat formular per qüestionar la seva "credibilitat".

A més de preguntar-li per què havia canviat d'estratègia de defensa i apostat per confessar, Gonzalo Boye i Isabel Elbal han centrat les altres qüestions en el consum de drogues de l'acusat entre el 2013 i el 2017 perquè va estar enjudiciat per una causa de tràfic de drogues --el seu defensa ha demanat al tribunal una atenuant per drogoaddicció- després del qual el president de la sala els ha retirat la paraula.

Isaïes H. va acceptar una condemna per aquesta causa anterior, relacionada amb el tràfic de drogues, i va ser mentre estava sent investigat per aquest cas quan la policia va intervenir la seva conversa sobre els "trapis" a la ILC.

Després de reconèixer-se com una persona "addicta", Isaías H. ha concretat que el seu consum es va aguditzar el 2017, provocant que no pogués atendre com hagués volgut part de la seva feina, i que va passar a protagonitzar activitats delictives per aconseguir droga, cosa que li va provocar problemes amb la policia.

"Em van acusar, em van detenir i em van jutjar per una sèrie de coses i em van condemnar. Vaig acceptar la responsabilitat de la meva condemna, com estic acceptant la meva responsabilitat en els fets de què s'està parlant", ha conclòs.

ANDREU P. TAMBÉ ADMET LES ACUSACIONS



Per la seva banda, Andreu P. ha reconegut tots els fets de què se l'acusa i ha explicat que va fer factures al seu nom com a autònom ia nom de la seva empresa, i que amb el que va cobrar de la ILC va pagar “a tots els professionals que havien desenvolupat el projecte", entre ells Isaïes H.

Ha afegit que els conceptes dels pressupostos no sempre eren fidels a la feina que s'encarregava --"algunes coses s'assemblaven i d'altres no, algunes eren reals i d'altres no"-- perquè eren contractes per feines ja assignades o fetes.

Per Andreu P., la Fiscalia demana una condemna de tres anys de presó, 10 d?inhabilitació per a càrrecs públics i una multa de 30.000 euros pels presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental.

Les fiscals sostenen que Andreu P., com ha reconegut aquest dilluns, sabia que Isaías H. i Borràs s'havien posat d'acord per fraccionar contractes de treballs relacionats amb la web de la ILC, i ell "va acceptar elaborar pressupostos i factures" nom i al de la seva empresa seguint les indicacions de Isaïes H.

Els pressupostos que presentava Andreu P. en algunes ocasions havien de resultar adjudicats i, en altres, funcionaven com a pressupostos "comparsa" que acompanyaven el que ja estava acordat que seria elegit.