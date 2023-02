Isabel Díaz Ayuso @ep

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha volgut aquest dilluns entrar a valorar la crisi del Partit Popular, que va acabar amb la sortida de l'expresident Pablo Casado, quan se'n compleix un any i ha remarcat que "aigua passada no mou molí".

Fa just un any es preparava per al diumenge 20 de febrer una manifestació a les portes de la seu nacional del PP que va reunir unes tres mil persones al crit de 'Casado dimisión' o 'Ayuso presidenta'. La mobilització va marcar un punt d'inflexió i va certificar el final de lideratge de Casado, amb un equip més fidel que defensa el seu llegat i eludeix l'autocrítica un any després de la crisi més gran que ha patit en la seva història el PP.

En declaracions als periodistes, durant el viatge institucional a Londres, Ayuso ha subratllat que això és "passat" i ha assegurat que ella mira sempre "cap endavant", que està més preocupada "pel futur". "Sóc aquí per parlar del futur i cada dia m'aixeco pensant en el futur. Per mi la vida comença cada dia però molt més si tinc per davant tanta responsabilitat", ha indicat la dirigent madrilenya.

Preguntada per les declaracions de persones de l'entorn de Casado sobre els fets aquells dies, Ayuso ha apuntat que transcendeixen ara "perquè ha passat un any". "És el morbillo a estar donant voltes a una cosa que va ser molt mediàtica en el seu moment", ha conclòs.

Per part seva, la secretària general del PP i portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, ha admès que fa un any el PP va viure moments "molt complicats" i una "profunda crisi" però ha destacat que llavors van prendre decisions "ràpides" "perquè avui la formació sigui "alternativa" amb Alberto Nuñez Feijóo.