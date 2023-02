La direcció del PP que dirigeix Alberto Núñez Feijóo considera, un any després de l'adéu de Pablo Casado com a president de la formació, que cal mirar el futur i no pel "retrovisor", sense "enredar-se" en qüestions que van passar llavors. Tot i això, admet que les portes del partit estan obertes per a ell perquè ha estat una persona "molt rellevant" en la formació política , segons ha admès el portaveu del comitè de campanya del PP, Borja Sémper , en ser preguntat expressament si hi haurà una rehabilitació del que va ser president del partit durant gairebé quatre anys.

Pablo Casado @ep

"Les portes d'aquesta seu estan absolutament obertes a ell ia qualsevol altre militant. Singularment a ell perquè ha estat president d'aquest partit i és una persona molt rellevant i molt important per a nosaltres també. I amb la naturalitat amb què els ho dic, així ho afrontarem en el futur", ha declarat en una roda de premsa a la seu del PP després de la reunió del comitè de direcció que ha presidit Alberto Núñez Feijóo.

En ser preguntat expressament si en aquesta reunió del comitè de direcció s'ha parlat de la crisi del PP que va tenir lloc fa un any i com rehabilitar d'alguna manera Casado, Sémper ha respost que el partit està “unit” i té “il·lusió” en aquest moment com recullen les dades demoscòpiques i les enquestes que s'estan publicant. "No mirem pel retrovisor sinó que mirem el present i el futur d'aquest partit" , ha emfatitzat.

En aquest sentit , ha indicat que estan prenent el "pols del carrer" i veuen que la "voluntat de canvi" de la societat és "inequívoca" i volen respondre amb "rigor, altura de mires i professionalitat a aquesta necessitat de canvi que espera Espanya". "Per tant, no mirem amb el retrovisor i mirem el futur", ha abundat.

Pel que fa a si el PP de Feijóo descarta la participació de Pablo Casado en actes de la campanya electoral d'aquest 2023, Sémper no ha descartat aquesta possibilitat més endavant i ha subratllat que les portes del PP es mantenen obertes a ell ia qualsevol militant, sobre tot a ell “perquè ha estat president d'aquest partit”.

Sobre si creu que Casado mereix un reconeixement per la seva etapa al capdavant del PP i perquè encara no s'ha trobat l'ocasió de comptar amb ell, Sémper ha reiterat que el partit vol mirar el futur i "compta amb tothom", especialment amb els que han tingut "responsabilitats". "Això espero que puguem anar veient-ho i confirmant-ho al llarg dels propers mesos i amb tota l'absoluta naturalitat", ha postil·lat, per insistir que "tothom té les portes obertes" i comptaran "amb tothom".

ELS MISSATGES DE SUPORT A CASAT



Interrogat després si creu que van actuar bé companys de l'Executiva del PP que fa un any van elogiar Casado després de la seva entrevista a la COPE al·ludint a la comissió del germà d' Isabel Díaz Ayuso però després li van donar l'esquena com revelen els missatges d'El País, Sémper ha afirmat que ell té per costum "no fer manifestacions polítiques sobre converses privades" i ha afegit que "no comparteix" que aquestes xerrades privades "es facin públiques".

El portaveu del comitè de campanya del PP ha posat èmfasi que el partit està "unit i il·lusionat" amb el "canvi a Espanya" i ha afegit que en això tenen "centrades totes les energies". "Almenys jo no vull perdre el temps en coses que van passar fa un any i no crec que els que tenim responsabilitats polítiques, sobretot pensant en els que ens estan veient a casa seva, haguem d'enredar-nos en aquestes coses", ha manifestat, per subratllar que la direcció de Feijóo "no està en aquesta clau".

Fonts de la cúpula del PP recalquen en privat que es va superar aquella crisi d'una "manera satisfactòria" i ara "estan pensant en una altra cosa" , amb la vista posada en les cites electorals. Reconeixen a més que Casado va fer coses bones i que ell mateix ara està reconstruint la seva vida. "Això no ens treu ni un minut", asseguren les citades fonts.

TRAVÉS DE VOT DEL PSOE I VOX AL PP



Així mateix, Sémper ha confirmat que el comitè de direcció del PP ha analitzat el transvasament de vot de PSOE i Vox al PP que recullen les anàlisis sociològiques i electorals. "La principal conclusió que treiem és que el Partit Popular sense necessitat de desplaçar-se enlloc està eixamplant el seu espai electoral" , ha subratllat.

En aquest sentit, ha afirmat que estan comprovant al carrer que "homes i dones que en el passat van confiar en Sánchez o Abascal, avui confien en el PP i no ho fan de manera tímida sinó amb determinació i d'una manera creixent". Segons ell, l'objectiu de Feijóo d'eixamplar el PP està "donant resultat" i així ho reflecteixen les enquestes.

Sémper ha precisat que disposen de dades que indiquen que aquest transvasament de vot puja a "un 11% o 12% de votants de Sánchez al PP" i en el cas de Vox és d'un "14 o 15% de votants". Segons ha afegit, són dades amb què no es "conformen" i "aspiren a seguir eixamplant" al partit, "agregant votants de PSOE i de Vox" però també a les que "no han votat cap partit però comparteixen la necessitat de canvi a Espanya" i que "ho representa Alberto Núñez Feijóo".

"PERPLELLS" PER LA FALTA D'INFORMACIÓ SOBRE ELS TANCS



D'altra banda, Sémper ha afirmat que al PP estan "perplexos i preocupats" per la "manca d'informació" del Govern en relació amb l'enviament de material bèl·lic a Ucraïna i ha recalcat que Espanya és l'únic país de la UE que va a enviar-ho que "no ha sotmès aquesta circumstància a consideració del seu Parlament". "És un autèntic despropòsit", ha proclamat.

Amb l'objectiu de "corregir" això, ha avançat que el PP presentarà aquest dimecres una interpel·lació a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es convertirà després en una moció que es votés la primera setmana de març per saber "amb transparència i claredat quina és la posició del Govern, si és que la té" i "com es manifesten tots els grups al Congrés".

"Volem saber els que donen suport a Ucraïna i els que defensen abandonar-la a la seva sort" , ha manifestat, per afegir que els "embolics" del Govern de coalició de PSOE i Unides Podem no haurien d'"entorpir" la posició d'Espanya d'acord amb els altres països europeus .

BAIXAR L'IVA A LA CARN, EL PEIX I LES CONSERVES



D'altra banda, Sémper ha criticat la proposta de Podem centrada a "intervenir" la cistella compra però ha confessat que li agradaria saber quina és la postura concreta de l'Executiu. "Done s'hi ha intervingut s'ha generat més perjudicis que beneficis", ha indicat, per apostar per abaratir els preus baixant l'IVA de la carn, el peix i les conserves.

Sobre els eurodiputats que viatgen aquesta setmana a Espanya per supervisar els fons europeus, ha indicat que al PP li sembla "bé" que es puguin "fiscalitzar". "La transparència sempre és bona guia i saber on es destinen els diners públics sempre és una cosa reclamable", ha declarat, per afegir que esperen que quan se'n vagin els europarlamentaris puguin tenir "una mica més de llum i informació de què disposen tots ara" .

En ser preguntat per l'anomenat 'cas Negreira' que afecta el Barcelona, el portaveu del comitè de campanya, ha indicat que no han tractat aquest assumpte a la reunió del comitè de direcció del PP però que demanen al futbol espanyol ia tots els clubs "transparència ia ser possible joc net als despatxos i al camp". "I aquí em quedo", ha declarat, per confessar que és madridista.