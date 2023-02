La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / @EP

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspès els actes d'aquest dimarts al matí a Londres per motius de salut, segons han adonat fonts del Govern regional.

Informaran amb antelació quan reprengui la seva agenda de treball a la capital i, mentrestant, serà el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, Javier Fernández-Lasquetty, el que assisteixi a les trobades convocades.

Ayuso tenia previst reunir-se amb el cap de Polítiques i Recursos de la City de Londres, Chris Hayward; visitar Wayra UK, hub d'innovació i acceleradora de startups digitals de Telefónica, i anar a la London School of Economics (LSE).

Ja dilluns a la nit en una trobada amb el British Chamber of Commerce i la Cambra de Comerç de Madrid, la dirigent regional va haver de parar la intervenció per trobar-se malament. Fonts del seu entorn van indicar que no es tractava de res greu sinó que havia acusat un refredat els últims dies. Després d'una aturada al voltant de deu minuts, va poder oferir el discurs.