La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras / @EP

Dimarts, abans d'iniciar una roda de premsa, la diputada pel grup independentista Junts, Miriam Nogueras , ha apartat un metre la bandera d'Espanya situada darrere del faristol perquè desaparegués del tret de cambra.

Qüestionada per un periodista, ha afirmat que l'ha separat "perquè estava molt a prop", mentre que la bandera de la Unió Europea l'ha deixat al mateix lloc perquè el "representa molt més" i és "molt xula".

La bandera d'Espanya i l'europea fa tota la legislatura que presideixen la sala de premsa del Congrés, al costat del faristol de l'orador, i en aquest temps no hi havia problemes, tampoc amb altres portaveus obertament independentistes de Bildu, ERC o CUP, entre altres.

El PP i VOX han mostrat la seva desconformitat davant d'aquest fet. "Fa tres anys i mig que gaudeix d'un sou al Congrés i fins avui, quina casualitat, quan queden tres mesos per a les eleccions, no se li acudeix el numeret amb la bandera", va comentar després amb ironia el portaveu de Vox, Espinosa de els Monteros.





Per al secretari general del Grup Popular, Carlos Rojas, l'episodi de Nogueras és “absolutament inacceptable” i ha demanat tenir respecte per les institucions, per la Constitució i pels símbols nacionals, inclosa la bandera.

Per això, el PP demanarà a la Mesa del Congrés que s' "exigeixin responsabilitats" i que s'obri un expedient per aquest episodi, sense descartar les possibilitats d'imposar sancions a la diputada de Junts. "Sol·licitem que s'obri expedient, que s'estudiïn les sancions que es puguin establir, i que no es torni produir", ha assenyalat als passadissos del Congrés.