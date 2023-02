L'economista i l'exmilitant del PCE. Foto: Europa Press



Vox i el polític i economista Ramón Tamames han arribat a un acord perquè l'exmilitant del Partit Comunista d'Espanya (PCE) sigui el candidat d'una moció de censura al Congrés dels Diputats contra el Govern de coalició presidit per Pedro Sánchez. confirmat a Europa Press fonts properes a l'economista.

El líder del partit, Santiago Abascal, va revelar a principis de febrer que estava mantenint reunions amb Tamames sobre la necessitat que les Corts Generals facin una "profunda reflexió" sobre la situació que Espanya, que es podria articular a través de la moció de censura, i va iniciar les negociacions amb l'economista.



Dies més tard, Abascal va demanar "una mica de paciència" respecte a les converses amb el polític i va confirmar que "hi ha molt d'interès" entre tots dos per presentar una moció de censura. "Seguim treballant per arribar a un acord que permeti presentar una moció de censura històrica", va apuntar aleshores.

Tamames, en declaracions a Europa Press, ha assegurat estar disposat a ser candidat, encara que necessitava encara tancar amb Abascal detalls sobre el seu discurs com a candidat i també el discurs del defensor de la moció.

Per la seva banda, el portaveu de la formació, Iván Espinosa de los Monteros, va reivindicar el currículum i trajectòria professional de l'economista, "una de les persones més adequades" per liderar una moció de censura contra Pedro Sánchez, i va reclamar al PP que votés favor, encara que els populars no estarien per la feina.