El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i l'anterior expresident del PP Pablo Casado , han dinat junts aquest dimecres en un cèntric restaurant madrileny quan es compleix un any de la profunda crisi interna del Partit Popular que va acabar amb la sortida del segon, segons ha confirmat la direcció nacional del partit. Aquesta reunió podria ser un desafiament a l'actual presidenta popular de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que fa un any va ser acusada de corrupció per Pablo Casado i el seu entorn.

Alberto Núñez Feijóo i Pablo Casado @ep

Tots dos tenien pendent aquest dinar, que havia estat anul·lat en una ocasió anterior, però que finalment s'ha produït aquest 22 de febrer en un restaurant proper al Senat, atès que Feijóo participava després a les votacions de diverses mocions i la Llei del Sistema Universitari.

"Aquest partit estava previst per a finals de l'any passat i va ser ajornat per motius d'agenda", han precisat fonts del partit, que han rebutjat que fos "secret" perquè tots dos estaven en un restaurant.

Fonts del partit han subratllat que Feijóo i Casado tenen "una relació fluida" que han anat mantenint en el temps, i han afegit que a l'últim any "han compartit reflexions diverses vegades".

A més, les mateixes fonts de l'equip de Feijóo han assenyalat que el dinar de Feijóo i Casado "s'emmarca dins un clima de normalitat i respecte entre dues persones que han tingut l'honor de presidir el Partit Popular".

CASADO MANTÉ EL SILENCI PÚBLIC



Fa just un any va esclatar al PP la guerra interna entre Casado i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que feia mesos que es llevava rentant-se. La matinada del 24 de febrer del 2022, el llavors líder del PP acabaria pactant la seva sortida amb els 'barons' territorials.

Casado, que treballa ara en un fons en defensa, guarda silenci i no ha tingut cap intervenció pública des del Congrés de Sevilla de l'abril de l'any passat, en què va ser elegit Feijóo com a líder. "Ha refet la seva vida laboral, està allunyat de la política. Està tranquil", ha indicat a Europa Press una de les persones de confiança.

En aquell conclave, va pujar al faristol i va anunciar que es desvinculava dels càrrecs orgànics del PP: "Estimat Alberto, podràs comptar amb mi sempre, sigui on sigui, per al que necessitis i en allò que pugui ser útil. Mentrestant, mantindré la prudència i discreció castellana que sempre he demostrat i que un gallec com tu sap valorar davant del soroll”. Casado i Feijóo han conversat diverses vegades, segons confirmen a Europa Press fonts dels seus entorns, però no n'ha transcendit el contingut.

MIRAR AL FUTUR I NO PER "EL RETROSIVOR"



Dilluns passat, el portaveu del comitè de campanya del PP, Borja Sémper , va dir davant els periodistes que el PP ha de mirar el futur i no pel "retrovisor", sense "enredar-se" en qüestions que van passar llavors, després de ser preguntat a diverses ocasions si el PP es planteja com rehabilitar Casado.

Tot i això, Sémper va admetre després que l'expresident del PP té les portes de la formació obertes. "Les portes d'aquesta seu estan absolutament obertes a ell ia qualsevol altre militant. Singularment a ell perquè ha estat president d'aquest partit i és una persona molt rellevant i molt important per a nosaltres també. I amb la naturalitat amb què els ho dic, així ho afrontarem en el futur", va declarar.